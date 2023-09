浜田省吾『ON THE ROAD 2022 Welcome Back to The Rock Show"EVE"』(SME Records/2023年9月6日発売)

浜田省吾の最新音楽映像作品『ON THE ROAD 2022 Welcome Back to The Rock Show"EVE"』が、音楽作品のDVDとBlu-ray Disc(以下BD)を合計した、9月14日発表の最新「オリコン週間ミュージックDVD・BDランキング」で通算4作目となる1位を獲得した。

初週売上は、DVD:1.1万枚、BD:1.9万枚で合計3.0万枚。なお、70歳9ヵ月(浜田省吾:1952年12月29日生まれ)での同ランキング1位獲得となり、ソロアーティストによる「ミュージックDVD・BD1位歴代最年長」記録【※】で歴代2位となった。

本作は、2022年9月から2023年1月に開催されたツアー『ON THE ROAD 2022 Welcome Back to The Rock Show "EVE"』の全28公演から1月に行われた東京・NHKホール公演の模様を収録した映像作品となっている。

【※】ソロアーティストによる「ミュージックDVD・BD1位」歴代最年長記録 TOP3/1位:矢沢永吉(71歳8ヵ月)2021/5/17付、2位:浜田省吾(70歳9ヵ月)2023/9/18付、3位:ジェフ・ベック(70歳5ヵ月)2014/12/1付

DVDランキングは1999/4/5付〜集計開始

BDランキングは2008/7/7付〜集計開始

ミュージックDVD・Blu-ray Discランキングは2013/10/14付~集計開始

<クレジット:オリコン調べ(2023/9/18付:集計期間:2023年9月4日~9月10日)>

