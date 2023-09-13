Pay money To my Pain、K急逝＆活動休止から10年 ドキュメンタリー映画『SUNRISE TO SUNSET』11・17公開
2023年9月13日 18時07分 (9月13日 19時06分更新)
ロックバンド・Pay money To my Pain（以下、PTP）のドキュメンタリー映画 『SUNRISE TO SUNSET』 が、11月17日より劇場公開される。
PTPは、2012年12月30日のK（Vo）の急逝を受け、翌13年12月30日に活動休止を宣言。休止から10年の節目に初のドキュメンタリー映画が完成した。
本作では2004年の結成から、2006年のメジャーデビュー、シーンに衝撃と悲しみをもたらしたカリスマボーカリストの死去、後輩coldrain主催のロックフェス『BLARE FEST. 2020』での奇跡的な復活といった同バンドの歩みが、関係者の証言や未発表映像によって描かれる。
映画にはPTPメンバーのほか、JIN（High Speed Boy inc.）、Kihiro（Supe）、JESSE (The BONEZ／RIZE)、Kj（Dragon Ash／The Ravens）、Taka（ONE OK ROCK）らが出演。映像監督・カメラマンの茂木将氏がメガホンを取った。
■『SUNRISE TO SUNSET』詳細
製作：ワーナーミュージック・ジャパン
制作：ハッチ
プロデューサー：田中健太郎
アソシエイト・プロデューサー：末広哲士
LIVE映像監督：スズキダイシン
監督：茂木将
出演：
・Pay money To my Pain
・JIN（High Speed Boy inc.）
・Kihiro（Supe）
・JESSE（The BONEZ、RIZE）
・Kj（Dragon Ash、The Ravens）
・Hiro（MY FIRST STORY）
・Hiro、Kazuki（SHADOWS、ex‐FACT）
・Masato（coldrain）
・葉月（lynch.）
・MAH（SiM）
・Koie、Teru（Crossfaith）
・N∀OKI、NOBUYA（ROTTENGRAFFTY）
・AG（NOISEMAKER）
・Yosh（Survive Said The Prophet）
・Taka（ONE OK ROCK）
・Kentaro Tanaka（Warner Music Japan）
製作：ワーナーミュージック・ジャパン
制作：ハッチ
プロデューサー：田中健太郎
アソシエイト・プロデューサー：末広哲士
LIVE映像監督：スズキダイシン
監督：茂木将
出演：
・Pay money To my Pain
・JIN（High Speed Boy inc.）
・Kihiro（Supe）
・JESSE（The BONEZ、RIZE）
・Kj（Dragon Ash、The Ravens）
・Hiro（MY FIRST STORY）
・Hiro、Kazuki（SHADOWS、ex‐FACT）
・Masato（coldrain）
・葉月（lynch.）
・MAH（SiM）
・Koie、Teru（Crossfaith）
・N∀OKI、NOBUYA（ROTTENGRAFFTY）
・AG（NOISEMAKER）
・Yosh（Survive Said The Prophet）
・Taka（ONE OK ROCK）
・Kentaro Tanaka（Warner Music Japan）
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