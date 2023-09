Pay money To my Painドキュメンタリー映画 『SUNRISE TO SUNSET』

ロックバンド・Pay money To my Pain(以下、PTP)のドキュメンタリー映画 『SUNRISE TO SUNSET』 が、11月17日より劇場公開される。

PTPは、2012年12月30日のK(Vo)の急逝を受け、翌13年12月30日に活動休止を宣言。休止から10年の節目に初のドキュメンタリー映画が完成した。

本作では2004年の結成から、2006年のメジャーデビュー、シーンに衝撃と悲しみをもたらしたカリスマボーカリストの死去、後輩coldrain主催のロックフェス『BLARE FEST. 2020』での奇跡的な復活といった同バンドの歩みが、関係者の証言や未発表映像によって描かれる。

映画にはPTPメンバーのほか、JIN(High Speed Boy inc.)、Kihiro(Supe)、JESSE (The BONEZ/RIZE)、Kj(Dragon Ash/The Ravens)、Taka(ONE OK ROCK)らが出演。映像監督・カメラマンの茂木将氏がメガホンを取った。

■『SUNRISE TO SUNSET』詳細

製作:ワーナーミュージック・ジャパン

制作:ハッチ

プロデューサー:田中健太郎

アソシエイト・プロデューサー:末広哲士

LIVE映像監督:スズキダイシン

監督:茂木将

出演:

・Pay money To my Pain

・JIN(High Speed Boy inc.)

・Kihiro(Supe)

・JESSE(The BONEZ、RIZE)

・Kj(Dragon Ash、The Ravens)

・Hiro(MY FIRST STORY)

・Hiro、Kazuki(SHADOWS、ex‐FACT)

・Masato(coldrain)

・葉月(lynch.)

・MAH(SiM)

・Koie、Teru(Crossfaith)

・N∀OKI、NOBUYA(ROTTENGRAFFTY)

・AG(NOISEMAKER)

・Yosh(Survive Said The Prophet)

・Taka(ONE OK ROCK)

・Kentaro Tanaka(Warner Music Japan)

