シンガーソングライター・松任谷由実が13日、東京・半蔵門のTOKYO FMホールで、レギュラーパーソナリティーを務めるTOKYO FM『Yuming Chord』とニッポン放送『松任谷由実のオールナイトニッポンGOLD』初のコラボレーション公開収録イベントを開催。同イベントの中で、昨年10月4日にリリースされた『ユーミン万歳!~松任谷由実50周年記念ベストアルバム~』が、オリコン週間アルバムランキング(2022/10/17付)で初登場1位を獲得したことにより、6年代(1970年代~2020年代)連続でアルバム1位獲得となったことを受け、ギネス世界記録に認定されたことが伝えられた。

記録の名目は「Most consecutive decades with a No.1 on the Japanese albums chart」(日本のアルバムチャートで1位を連続で獲得した最多デケイド数)。認定証を受け取った松任谷は「やったー!」と喜びを表現しながら「2030年代も目指します!」とさらなる活躍を誓うと、会場から大きな拍手が送られた。

改めて「6年代ということで認めていただいた。ギネスで認定されるというのは、なんか世界中のケースを調べてくださったんだなと思って、鳥肌立ちました。やったぜって思います!」としみじみ。「みなさんのおかげで、こういう会にしていただいて、本当に光栄に思っております」と会場に集まったリスナーへの感謝を伝えた。

さらに、50周年のファイナルを飾る日本ポップス史上初のコラボベストアルバム『ユーミン乾杯!!~松任谷由実50周年記念コラボベストアルバム~』も11月29日に発売されることがサプライズで発表。豪華アーティストが続々参加する。松任谷は「今をときめく人、いぶし銀な人、さまざまな交流がある方と私のボーカルがコラボしている」と声を弾ませた。

■『ユーミン乾杯!!~松任谷由実50周年記念コラボベストアルバム~』収録楽曲・参加アーティスト

影になって/岡村靖幸 cheers 松任谷由実

真夏の夜の夢/GLIM SPANKY cheers 松任谷由実

輪舞曲(ロンド)/くるり cheers 松任谷由実

守ってあげたい/乃木坂46 cheers 松任谷由実(produced by小室哲哉)

中央フリーウェイ/YOASOBI cheers 松任谷由実

真珠のピアス/YONCE cheers 松任谷由実

SATURDAY NIGHT ZOMBIES/RHYMESTER cheers 松任谷由実

今だから/松任谷由実、小田和正、財津和夫

