第２次岸田再改造内閣は１３日午後、皇居での認証式を経て発足した。岸田文雄首相は同日夜に記者会見し、政権運営方針を表明する。物価高対応や賃上げ、投資拡大に向けた経済対策策定を急ぐ方針を示す。財源を裏付ける２０２３年度補正予算案編成の必要性の有無や、秋の臨時国会の召集時期に関する考えを説明。衆院議員の任期折り返しを来月末に控え、衆院解散の見解も聞かれる。

認証式に先立ち、首相は官邸で公明党の山口那津男代表と与党党首会談。自民、公明両党幹部による組閣本部を設置し、新閣僚を呼び込んだ。

会見では、内閣改造・自民党役員人事で麻生太郎副総裁、茂木敏充幹事長、松野博一官房長官の「政権の骨格」を維持した理由...

この記事は会員限定です。

中日新聞紙面の定期購読者の方は、無料で会員登録できます。 会員登録する ログインして続きを読む 中日プラスに登録すると 中日新聞電子版が利用できる 会員向け記事が読み放題 各種メールマガジンで最新情報をお届け ※中日新聞紙面には、中日新聞朝刊・北陸中日新聞朝刊・日刊県民福井が含まれます。 よくある質問はこちら

関連キーワード 政治