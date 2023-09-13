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長野県立高教諭の公用PCから7070人の個人情報流出か 県教委が発表
長野県教委は13日、東信地域にある県立高校の公用パソコンから約7070人分の個人情報が流出した可能性...
9月13日
大江健三郎さんお別れの会、東京 「反骨、異端の精神引き継ぐ」
３月に８８歳で死去したノーベル文学賞作家大江健三郎さんの「お別れの会」が１３日、東京都内で開かれ、親...
工藤会トップ２人の指示否定 元組合長射殺、控訴審で実行犯
特定危険指定暴力団工藤会が関わった市民襲撃４事件で、殺人罪などに問われたトップの総裁野村悟被告（７６...
中津川のリニア工事で基準の1.5倍ヒ素検出 自然由来の可能性
県は13日、中津川市山口で行われているリニア中央新幹線第1木曽川橋梁（きょうりょう）の進入路造成工事...
被害者救済委員会を設置 ジャニーズ事務所、報酬受けず
ジャニーズ事務所のジャニー喜多川元社長（２０１９年死去）の性加害問題を巡り、同事務所は１３日、元裁判...
津の結城神社で火災、防犯カメラに不審人物 社務所や本殿の一部焼く
13日午前4時40分ごろ、津市藤方の結城神社の境内から出火、木造1階建ての社務所7平方メート...