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東山総合公園で見つかった骨は60歳以上の女性か　死後２年以上経過

2023年9月13日 18時04分 (9月13日 18時04分更新)

　千種署は13日、千種区東山元町3の東山総合公園で見つかった骨について、司法解剖の結果、60歳以上の女性の可能性が高いと発表した。
　頭蓋骨や上肢骨、背骨、肋骨（ろっこつ）、骨盤、下肢骨などが5日、同園の雑木林で発見。その後、人骨と断定した。署によると、死後2年以上が経過しているとみている。身元の特定を進めている。

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