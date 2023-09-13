『RIZIN LANDMARK 7 in Azerbaijan』出場予定のヴガール・ケラモフ （C）ORICON NewS inc.

現地時間11月4日に開催される『RIZIN LANDMARK 7 in Azerbaijan』の対戦カード発表会見が、14日午後3時半（日本時間）からRIZIN公式YouTubeチャンネルで生配信することが決定した。

同大会はRIZINの初の海外大会として、7月30日の『超RIZIN.2』の休憩明けに榊原信行CEOから発表された。会場はアゼルバイジャンの首都バクーのナショナルジムナスティックアリーナで、告知VTRでは「アゼルバイジャン vs. RIZIN世界選抜」とアナウンスされた。

同大会には『超RIZIN.2』で朝倉未来を下して新フェザー級王者となったヴガール・ケラモフや、トフィック・ムサエフなど地元選手が出場予定。格闘技の人気が非常に高い国で、今大会について榊原CEOは「アゼルバイジャンの国としてRIZINを招聘したい、国家事業として取り組んでいただける」と説明した。

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