ミュージカル『東京リベンジャーズ』ビジュアル公開！ マイキーやドラケン…キャスト13人の個別ショットも
2023年9月13日 12時00分 (9月13日 14時05分更新)
ミュージカル「東京リベンジャーズ」の新情報が発表され、キービジュアル、キャラクタービジュアル、スタッフ情報が公開された。
色鮮やかなキービジュアルには、先行公開されていたタケミチ（竹中凌平）、マイキー（北村諒）、ドラケン（井阪郁巳）の姿とともに、ビジュアル初公開となるキャラクターを追加したメインキャスト13人が大集結している。
『東京リベンジャーズ』は『週刊少年マガジン』（講談社）で2017年～2022年にかけて連載された人気漫画が原作で、主人公で人生どん底のダメフリーター花垣武道（タケミチ）が、人生のピークだった12年前の中学時代にタイムリープし、殺された恋人を救うため、逃げ続けた自分を変えるため、人生のリベンジを開始するストーリー。
コミックス累計発行部数は7000万部を突破する人気作で、テレビアニメが2021年4月～9月にかけて“8・3抗争編”“血のハロウィン編”が放送、続編となる第2期“聖夜決戦編”が2023年1月～3月に放送、第3期“天竺編”が10月に放送される。
■タイトル：ミュージカル「東京リベンジャーズ」
■公演日程：
東京公演：2023年11月24日(金)〜11月26日(日)／天王洲 銀河劇場
大阪公演：2023年12月1日(金)〜12月3日(日)／メルパルクホール大阪
東京公演：2023年11月24日(金)〜11月26日(日)／天王洲 銀河劇場
大阪公演：2023年12月1日(金)〜12月3日(日)／メルパルクホール大阪
■原作：和久井健「東京卍リベンジャーズ」（講談社「週刊少年マガジン」KC）
■キャスト
花垣武道：竹中凌平
佐野万次郎：北村 諒
龍宮寺 堅：井阪郁巳
花垣武道：竹中凌平
佐野万次郎：北村 諒
龍宮寺 堅：井阪郁巳
千堂 敦：久保侑大
三ツ谷 隆：酒寄楓太
林 良平：平野泰新
林田春樹：皇希
清水将貴：川上将大
半間修二：磯野 大
長内信高：高田 誠
三ツ谷 隆：酒寄楓太
林 良平：平野泰新
林田春樹：皇希
清水将貴：川上将大
半間修二：磯野 大
長内信高：高田 誠
橘 直人：佐藤信長
橘 日向：佐々木舞香（＝LOVE）
橘 日向：佐々木舞香（＝LOVE）
稀咲鉄太：横田龍儀
他
■スタッフ：
演出：三浦 香
脚本・作詞：赤澤ムック
音楽：manzo
振付：遠山晶司(梅棒) YOU
歌唱指導：水野里香
アクション監督：加藤 学
舞台監督：宮下 卓
美術：松生紘子
照明：川口 丞
音響：門田圭介
衣裳：農本未希
ヘアメイク：車谷 結
小道具：平野雅史
演出助手：國重直也
宣伝デザイン：永瀬祐一
宣伝写真：設楽光徳
ロゴデザイン：hive＆co.,ltd.
制作進行：杉田智彦
演出：三浦 香
脚本・作詞：赤澤ムック
音楽：manzo
振付：遠山晶司(梅棒) YOU
歌唱指導：水野里香
アクション監督：加藤 学
舞台監督：宮下 卓
美術：松生紘子
照明：川口 丞
音響：門田圭介
衣裳：農本未希
ヘアメイク：車谷 結
小道具：平野雅史
演出助手：國重直也
宣伝デザイン：永瀬祐一
宣伝写真：設楽光徳
ロゴデザイン：hive＆co.,ltd.
制作進行：杉田智彦
制作：DMM STAGE
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