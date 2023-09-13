ミュージカル「東京リベンジャーズ」の新情報が発表され、キービジュアル、キャラクタービジュアル、スタッフ情報が公開された。

色鮮やかなキービジュアルには、先行公開されていたタケミチ（竹中凌平）、マイキー（北村諒）、ドラケン（井阪郁巳）の姿とともに、ビジュアル初公開となるキャラクターを追加したメインキャスト13人が大集結している。

『東京リベンジャーズ』は『週刊少年マガジン』（講談社）で2017年～2022年にかけて連載された人気漫画が原作で、主人公で人生どん底のダメフリーター花垣武道（タケミチ）が、人生のピークだった12年前の中学時代にタイムリープし、殺された恋人を救うため、逃げ続けた自分を変えるため、人生のリベンジを開始するストーリー。

コミックス累計発行部数は7000万部を突破する人気作で、テレビアニメが2021年4月～9月にかけて“8・3抗争編”“血のハロウィン編”が放送、続編となる第2期“聖夜決戦編”が2023年1月～3月に放送、第3期“天竺編”が10月に放送される。

■タイトル：ミュージカル「東京リベンジャーズ」

■公演日程：

東京公演：2023年11月24日(金)〜11月26日(日)／天王洲 銀河劇場

大阪公演：2023年12月1日(金)〜12月3日(日)／メルパルクホール大阪

■原作：和久井健「東京卍リベンジャーズ」（講談社「週刊少年マガジン」KC）

■キャスト

花垣武道：竹中凌平

佐野万次郎：北村 諒

龍宮寺 堅：井阪郁巳

千堂 敦：久保侑大

三ツ谷 隆：酒寄楓太

林 良平：平野泰新

林田春樹：皇希

清水将貴：川上将大

半間修二：磯野 大

長内信高：高田 誠

橘 直人：佐藤信長

橘 日向：佐々木舞香（＝LOVE）

稀咲鉄太：横田龍儀

他

■スタッフ：

演出：三浦 香

脚本・作詞：赤澤ムック

音楽：manzo

振付：遠山晶司(梅棒) YOU

歌唱指導：水野里香

アクション監督：加藤 学

舞台監督：宮下 卓

美術：松生紘子

照明：川口 丞

音響：門田圭介

衣裳：農本未希

ヘアメイク：車谷 結

小道具：平野雅史

演出助手：國重直也

宣伝デザイン：永瀬祐一

宣伝写真：設楽光徳

ロゴデザイン：hive＆co.,ltd.

制作進行：杉田智彦

制作：DMM STAGE

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