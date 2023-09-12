初招集のC大阪のDF毎熊晟矢が初代表初先発【サッカー国際親善試合】
2023年9月12日 21時08分
◇１２日 サッカー国際親善試合 日本―トルコ（ベルギー・ゲンク）
スターティングメンバーが発表され、初招集のＤＦ毎熊晟矢（Ｃ大阪）が名を連ねた。国内勢では、ＭＦ／ＦＷ伊藤敦樹（浦和）も先発入りした。
また、スコットランド１部で３４試合２５得点をマークし、得点王とＭＶＰに輝いたＭＦ／ＦＷ古橋亨梧（セルティック）も先発する。
トルコとの対戦は、日本が初のベスト１６入りを果たした２００２年Ｗ杯日韓大会以来。当時は、０―１で敗れた。２１年ぶりの対戦で成長を示す。
スターティングメンバーは、以下の通り。
ＧＫ 中村航輔
ＤＦ 谷口彰悟
ＤＦ 伊藤洋輝
ＤＦ 町田浩樹
ＤＦ 毎熊晟矢
ＭＦ／ＦＷ 堂安律
ＭＦ／ＦＷ 中村敬斗
ＭＦ／ＦＷ 伊藤敦樹
ＭＦ／ＦＷ 田中碧
ＭＦ／ＦＷ 久保建英
ＭＦ／ＦＷ 古橋亨梧
ＧＫ 中村航輔
ＤＦ 谷口彰悟
ＤＦ 伊藤洋輝
ＤＦ 町田浩樹
ＤＦ 毎熊晟矢
ＭＦ／ＦＷ 堂安律
ＭＦ／ＦＷ 中村敬斗
ＭＦ／ＦＷ 伊藤敦樹
ＭＦ／ＦＷ 田中碧
ＭＦ／ＦＷ 久保建英
ＭＦ／ＦＷ 古橋亨梧
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