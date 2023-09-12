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初招集のC大阪のDF毎熊晟矢が初代表初先発【サッカー国際親善試合】

2023年9月12日 21時08分

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◇１２日　サッカー国際親善試合　日本―トルコ（ベルギー・ゲンク）
　スターティングメンバーが発表され、初招集のＤＦ毎熊晟矢（Ｃ大阪）が名を連ねた。国内勢では、ＭＦ／ＦＷ伊藤敦樹（浦和）も先発入りした。
毎熊晟矢

毎熊晟矢

　また、スコットランド１部で３４試合２５得点をマークし、得点王とＭＶＰに輝いたＭＦ／ＦＷ古橋亨梧（セルティック）も先発する。
　トルコとの対戦は、日本が初のベスト１６入りを果たした２００２年Ｗ杯日韓大会以来。当時は、０―１で敗れた。２１年ぶりの対戦で成長を示す。
　スターティングメンバーは、以下の通り。
ＧＫ　中村航輔
ＤＦ　谷口彰悟
ＤＦ　伊藤洋輝
ＤＦ　町田浩樹
ＤＦ　毎熊晟矢
ＭＦ／ＦＷ　堂安律
ＭＦ／ＦＷ　中村敬斗
ＭＦ／ＦＷ　伊藤敦樹
ＭＦ／ＦＷ　田中碧
ＭＦ／ＦＷ　久保建英
ＭＦ／ＦＷ　古橋亨梧
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