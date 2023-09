(左から)宇佐美正パトリック、イゴール・タナベ (C)ORICON NewS inc.

24日に開催の『RIZIN.44』(さいたまスーパーアリーナ)に出場する宇佐美正パトリック(23)と、10月1日に開催の『RIZIN LANDMARK 6 in NAGOYA』(ドルフィンズアリーナ)に出場するイゴール・タナベ(23)が12日、都内のジムにて合同で公開練習を実施した。

キックボクシングルールでK-1元王者の安保瑠輝也(27)と対戦する宇佐美は、高校時代にボクシングで6冠を達成した実力者で、昨年末の『RIZIN.40』では“ブラックパンサー”を相手に強烈なパンチで豪快なKO勝利を飾った。以前から安保とはSNSでバトルしており、今月2日の対戦決定会見でも「ブサイクやな」とイジるなどバチバチと火花をちらした。

改めて試合に向けた気持ちを聞かれ「会見で言ってた通り、嫌いなヤツをいっぱいタコ殴りにしたい」と言い切り、公開練習ではキックルールにもかかわらずタナベとグラップリングを披露するなど余裕も見せた。

安保はK-1で王者になったほど打撃では日本トップクラスの実力を誇るが、宇佐美は「安保がトップと思ったことがない。チャンピオンはただの肩書きで、今はチャンピオンじゃない」とバッサリ。安保のRIZINデビュー戦となった5月のブアカーオ・パンチャメーク戦についても「KO勝利するって言ったことを実行できなかったくせに、調子に乗ってるのがウザいのでいっぱい殴って倒したい。俺をMMAの選手って中途半端にナメてたら痛い目に遭う」とKO宣言した。

一方のタナベは、柔術で3年連続世界大会のメダルを獲得するトップ選手として活躍し、21年11月にMMAデビュー。RIZIN初参戦となった7月の『超RIZIN.2』では、元DEEPウェルター級王者の阿部大治から1R終盤にヒールを極め一本勝ちを収めた。

試合直後から街なかでも声をかけられるようになったといい「改めてRIZINの大きさを知りました」と反響に驚く。今回はK-1での実績のあるANIMAL☆KOJI(32)との対戦だが「今までの試合と同じように打撃を守らずに極める」と自分の戦い方を貫く。さらに「将来的にウェルター級に転向したいと思い、ナチュラルの体重を105キロから92キロにしている」とビジョンも明かした。

宇佐美とタナベは誕生日が1日違いということで普段から仲がよく、今回のタナベの試合のセコンドを宇佐美が務める予定。そのためにも安保戦は必勝が求められるが「ダメージなく終わりたいけどそういうわけにはいかないので、覚悟を決めて望みたい」と気合を込めた。

●『RIZIN.44』対戦カード

・フェザー級

牛久絢太郎vs.萩原京平

・フェザー級

クレベル・コイケvs.金原正徳

・ライト級

スパイク・カーライルvs.堀江圭功

・フェザー級

中原由貴vs.白川陸斗

・フェザー級

摩嶋一整vs.横山武司

・バンタム級

中島太一vs.岡田遼

・ヘビー級

シビサイ頌真vs.ヤノスチューカス

・ヘビー級

スダリオ剛vs.トッド・ダフィー

・フライ級

福田龍彌vs.山本アーセン

・フライ級

征矢貴vs.ラマザン・テミロフ

・70キロ級(キックボクシングルール)

安保瑠輝也vs.宇佐美正パトリック

●『RIZIN LANDMARK 6 in NAGOYA』対戦カード

・バンタム級

井上直樹vs.太田忍

・バンタム級

所英男vs.アラン“ヒロ”ヤマニハ

・フライ級

伊藤裕樹vs.トップノイ・キウラム

・フライ級

中村優作vs.ヒロヤ

・ヘビー級

貴賢神vs.荒東“怪獣キラー”英貴

・フェザー級

ビクター・コレスニックvs.高木凌

・スーパーアトム級

渡辺彩華vs.万智

・ライト級

渡慶次幸平vs.井上雄策

・フライ級

村元友太郎vs.ホジェリオ・ボントリン

・バンタム級

後藤丈治vs.日比野“エビ中”純也

・61.5キロ契約(肘ありキックルール)

梅野源治 vs. 斎藤祐斗

・ミドル級

イゴール・タナベ vs. ANIMAL☆KOJI

・68キロ級

銀・グラップリングシュートボクサーズジムvs.太田将吾

・バンタム級

切嶋龍輝vs.MASANARI

・フライ級(キックルール)

竹野元稀vs.内藤凌太

