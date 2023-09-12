龍空

◇12日 DeNA―中日（横浜）

両チームのスターティングメンバーが発表された。引き分けを挟み4連敗中の中日はブライト健太外野手が「2番・左翼」で4試合連続スタメン。また龍空内野手が今季初めて二塁でスタメン出場となった。先発の涌井秀章投手は5勝目を目指す。

【中日】

1番・中・岡林

2番・左・ブライト

3番・遊・カリステ

4番・三・石川昂

5番・一・宇佐見

6番・右・細川

7番・捕・木下

8番・二・龍空

9番・投・涌井

【DeNA】

1番・右・関根

2番・中・蝦名

3番・左・佐野

4番・二・牧

5番・三・宮崎

6番・遊・大和

7番・捕・伊藤

8番・一・知野

9番・投・大貫

