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中日・龍空が今季初めて二塁でスタメン出場、ブライト「2番・左翼」で4戦連続の先発【DeNA戦スタメン】

2023年9月12日 17時22分

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龍空

龍空

◇12日　DeNA―中日（横浜）
　両チームのスターティングメンバーが発表された。引き分けを挟み4連敗中の中日はブライト健太外野手が「2番・左翼」で4試合連続スタメン。また龍空内野手が今季初めて二塁でスタメン出場となった。先発の涌井秀章投手は5勝目を目指す。
【中日】
1番・中・岡林
2番・左・ブライト
3番・遊・カリステ
4番・三・石川昂
5番・一・宇佐見
6番・右・細川
7番・捕・木下
8番・二・龍空
9番・投・涌井
【DeNA】
1番・右・関根
2番・中・蝦名
3番・左・佐野
4番・二・牧
5番・三・宮崎
6番・遊・大和
7番・捕・伊藤
8番・一・知野
9番・投・大貫
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