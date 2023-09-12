中日・龍空が今季初めて二塁でスタメン出場、ブライト「2番・左翼」で4戦連続の先発【DeNA戦スタメン】
2023年9月12日 17時22分
◇12日 DeNA―中日（横浜）
両チームのスターティングメンバーが発表された。引き分けを挟み4連敗中の中日はブライト健太外野手が「2番・左翼」で4試合連続スタメン。また龍空内野手が今季初めて二塁でスタメン出場となった。先発の涌井秀章投手は5勝目を目指す。
【中日】
1番・中・岡林
2番・左・ブライト
3番・遊・カリステ
4番・三・石川昂
5番・一・宇佐見
6番・右・細川
7番・捕・木下
8番・二・龍空
9番・投・涌井
【DeNA】
1番・右・関根
2番・中・蝦名
3番・左・佐野
4番・二・牧
5番・三・宮崎
6番・遊・大和
7番・捕・伊藤
8番・一・知野
9番・投・大貫
【中日】
1番・中・岡林
2番・左・ブライト
3番・遊・カリステ
4番・三・石川昂
5番・一・宇佐見
6番・右・細川
7番・捕・木下
8番・二・龍空
9番・投・涌井
【DeNA】
1番・右・関根
2番・中・蝦名
3番・左・佐野
4番・二・牧
5番・三・宮崎
6番・遊・大和
7番・捕・伊藤
8番・一・知野
9番・投・大貫
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