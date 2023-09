クレベル戦に自信の金原正徳(右)と20年来の”盟友”所英男(左)(C)ORICON NewS inc.

24日に行われる『RIZIN.44』(さいたまスーパーアリーナ)に出場する金原正徳(40)と、10月1日に行われる『RIZIN LANDMARK 6 in NAGOYA』(ドルフィンズアリーナ)に出場する所英男(46)が12日、都内のジムでそろって公開練習を行った。グラップリングでは互いに熱が入り、それぞれがチョークスリーパーで首を絞めあげてタップを奪い合うなど、試合に向けて順調な仕上がりぶりを見せた。

金原は前フェザー級王者のクレベル・コイケ(33)と対戦。RIZINでは圧倒的な寝技テクニックで連勝を重ねてベルトを獲得し、6月の『RIZIN.43』での鈴木千裕との防衛戦で軽量失敗でベルトを剥奪されるまでは“絶対王者”として君臨した。そんなクレベルとの試合に向け、金原は「自分がやれることは限られているので、持っているものを出し切りたい。終わってから『あれをやればよかった』って思わないような試合ができる準備はしてきた。勝っても負けても『もうできない』って倒れるくらいの試合がしたい」と意気込む。

クレベル戦決定後には、タイでの武者修行を行った。「若い頃の自分を重ねて、根性論みたいに『ただ頑張る』って練習をしてきた。走ったり重たいものを持ち上げたり、楽しいっていうより自分の一番嫌いなことをやってきた。自分の格闘技の伸びしろってほぼ無いと思っていて、強くなるよりクレベルに勝つ確率を上げることを重視しました」と振り返る。

一方の所は、クレベルと同門のアラン・ヒロ・ヤマニハ(37)と対戦する。直近2戦はフライ級(57キロ)での試合だったが、今回はバンタム級(61キロ)での試合のため「減量はいつもに比べたら元気です」と明かすと、金原がすかさず「前は元気なくて愚痴しかこぼれなかった」とツッコミを入れた。

それぞれが寝技の強敵との対戦となる。金原は「勝ちパターンと負けパターンは想像できるので、そこにハマってくれたら。自分はRIZINフェザー級では寝技はトップクラスなので、クレベルをパスしてみたい。ビビらないことが大事で、攻めた結果でやられるのはしょうがない」と冷静に分析し、所は「やれることは限られているので」と得意の腕十字でのフィニッシュを狙う。

20年近くも練習をしてきただけに、2人の絆は非常に強い。金原は「所さんがHERO’Sで活躍しているときに、名古屋の鉄板焼屋でおごってもらったコースがいまだに忘れられなくて『HERO’Sに出て有名になれば、こんなにおいしいものが食べられるんだ』って感動しました」と昔のエピソードも紹介。「20年近くずっとトップだからすごいですね」と改めて所の経歴を称えた。

先日も練習終わりに2人で「ちょっと30分くらい食事に」と出かけたところ、結局は3時間も語り合っていたほど。それぞれの試合ではセコンドにつき、入場では肩を組んで花道を歩くシーンが名物となっている。金原vs.クレベル戦の1週間後に行われる所の試合のセコンドにつくためにも、金原は「クレベルに負けられないですよね」と笑顔を見せた。

別の大会だが、近い時期に試合を行うのは久々というだけに、練習でもインタビューでも和やかな空気に包まれていた金原と所。「デビュー20周年の集大成だし、最後になるかもしれない姿をファンだけじゃなく選手や関係者にも見てほしい」と金原は覚悟を持って挑む。40代のベテランファイターがRIZINのリングで競合相手に輝きを放てるか。

●『RIZIN.44』対戦カード

・フェザー級

牛久絢太郎vs.萩原京平

・フェザー級

クレベル・コイケvs.金原正徳

・ライト級

スパイク・カーライルvs.堀江圭功

・フェザー級

中原由貴vs.白川陸斗

・フェザー級

摩嶋一整vs.横山武司

・バンタム級

中島太一vs.岡田遼

・ヘビー級

シビサイ頌真vs.ヤノスチューカス

・ヘビー級

スダリオ剛vs.トッド・ダフィー

・フライ級

福田龍彌vs.山本アーセン

・フライ級

征矢貴vs.ラマザン・テミロフ

・70キロ級(キックボクシングルール)

安保瑠輝也vs.宇佐美正パトリック

●『RIZIN LANDMARK 6 in NAGOYA』対戦カード

・バンタム級

井上直樹vs.太田忍

・バンタム級

所英男vs.アラン“ヒロ”ヤマニハ

・フライ級

伊藤裕樹vs.トップノイ・キウラム

・フライ級

中村優作vs.ヒロヤ

・ヘビー級

貴賢神vs.荒東“怪獣キラー”英貴

・フェザー級

ビクター・コレスニックvs.高木凌

・スーパーアトム級

渡辺彩華vs.万智

・ライト級

渡慶次幸平vs.井上雄策

・フライ級

村元友太郎vs.ホジェリオ・ボントリン

・バンタム級

後藤丈治vs.日比野“エビ中”純也

・61.5キロ契約(肘ありキックルール)

梅野源治 vs. 斎藤祐斗

・ミドル級

イゴール・タナベ vs. ANIMAL☆KOJI

・68キロ級

銀・グラップリングシュートボクサーズジムvs.太田将吾

・バンタム級

切嶋龍輝vs.MASANARI

・フライ級(キックルール)

竹野元稀vs.内藤凌太

