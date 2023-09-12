元BiSHセントチヒロ・チッチ「CENT」 初の全国ツアー発表
2023年9月12日 12時46分 (9月12日 14時05分更新)
6月29日に東京ドームで解散したBiSHの元メンバー、セントチヒロ・チッチのソロプロジェクト「CENT」が11日、東京・恵比寿のLIQUIDROOMで初の有観客ライブ『Unknown Possibilities』を行い、11月から初の全国ツアー『Hello Friend Tour』を開催することを発表した。
1stアルバム『PER→CENT→AGE』（8月発売）を携えて行われた単独公演の終盤、初の全国ツアーの開催を発表。11月14日の愛知を皮切りに、北海道から沖縄まで全国13ヶ所で行われる。セルフプロデュースによる世界観や感性、熱さと繊細さを使い分けた歌唱に注目が集まる。
■CENT全国ツアー『Hello Friend Tour』日程
11月14日（火）：愛知・CLUB QUATTRO
11月17日（金）：福岡・DRUM Be-1
11月18日（土）：熊本・B.9 V1
11月22日（水）：北海道・札幌KLUB COUNTER ACTION
11月23日（木・祝）：北海道・札幌KLUB COUNTER ACTION
11月28日（火）：東京・Spotify O-WEST
12月1日（金）：宮城・仙台CLUB JUNK BOX
12月2日（土）：岩手・宮古KLUB COUNTER ACTION
12月6日（水）：大阪・梅田Shangri-La
12月9日（土）：石川・金沢AZ
12月14日（木）：広島・SECOND CLUTCH
12月16日（土）：香川・festhalle
12月17日（日）：愛媛・WstudioRED
12月22日（金）：沖縄・output
12月23日（土）：沖縄・output
11月14日（火）：愛知・CLUB QUATTRO
11月17日（金）：福岡・DRUM Be-1
11月18日（土）：熊本・B.9 V1
11月22日（水）：北海道・札幌KLUB COUNTER ACTION
11月23日（木・祝）：北海道・札幌KLUB COUNTER ACTION
11月28日（火）：東京・Spotify O-WEST
12月1日（金）：宮城・仙台CLUB JUNK BOX
12月2日（土）：岩手・宮古KLUB COUNTER ACTION
12月6日（水）：大阪・梅田Shangri-La
12月9日（土）：石川・金沢AZ
12月14日（木）：広島・SECOND CLUTCH
12月16日（土）：香川・festhalle
12月17日（日）：愛媛・WstudioRED
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