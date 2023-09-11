人気漫画『呪術廻戦』の舞台作品第2弾「舞台『呪術廻戦』-京都姉妹校交流会・起首雷同-』の第2弾ビジュアル、追加キャスト情報などが公開された。

今回初登場となる京都府立呪術高等専門学校のメンバーには、3年生の東堂葵役を小柳心、加茂憲紀役を梅津瑞樹、西宮桃役を久家心、2年生の禪院真依役を長谷川愛、三輪霞役を竹内夢、究極メカ丸役を塩田康平、京都校の教師、庵歌姫役を平湯樹里、京都校の学長、楽巌寺嘉伸役を陰山泰が担当。

さらに呪術師、冥冥役を立道梨緒奈、「起首雷同」で虎杖達と敵対することになる壊相役を青柳塁斗という舞台を中心に活躍する多彩なメンバーがそろった。

すでに発表済みの東京校のメンバーは高専１年生の虎杖悠仁役・佐藤流司、伏黒恵役・泰江和明が前回公演から続投、釘崎野薔薇役は、ミュージカル『SPY×FAMILY』フィオナ・フロスト役を務めた山口乃々華が担当する。

高専2年生の禪院真希役は高月彩良、狗巻棘役は定本楓馬、パンダ役は寺山武志、学長の夜蛾正道役は南誉士広、虎杖達の担任である五条悟役は三浦涼介が務め、前回から続投する。

舞台化第2弾となる今回は、京都府立呪術高等専門学校のメンバーと呪術で競い合う交流会の様子を描いた「京都姉妹校交流会」と、虎杖・伏黒・釘崎を中心に物語が展開する「起首雷同」のエピソードを上演していく。

東京公演は2023年12月15日(金)～12月31日(日)天王洲 銀河劇場、兵庫公演は2024年1月6日（土)～1月14日(日) AiiA 2.5 Theater Kobeにて上演される。

同作は、「週刊少年ジャンプ」で連載中の人気漫画『呪術廻戦』が原作で、人間の負の感情から生まれる呪いと、それを呪術で祓う呪術師との闘いを描いたストーリー。シリーズ累計発行部数は8000万部を突破しており、テレビアニメ第2期が現在放送中。舞台作品第1弾が2022年7月に上演された。

【キャスト】

虎杖悠仁 佐藤流司

伏黒恵 泰江和明

釘崎野薔薇 山口乃々華

禪院真希 高月彩良

狗巻棘 定本楓馬

パンダ 寺山武志

夜蛾正道 南 誉士広

冥冥 立道梨緒奈

東堂葵 小柳 心

加茂憲紀 梅津瑞樹

西宮桃 久家心

禪院真依 長谷川愛

三輪霞 竹内夢

究極メカ丸 塩田康平

庵歌姫 平湯樹里

楽巌寺嘉伸 陰山泰

組屋鞣造 北村海

重面春太 益川和久

高田ちゃん 小貫莉奈

壊相 青柳塁斗

五条 悟 三浦涼介

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