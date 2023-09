『Hello! Project 25th ANNIVERSARY CONCERT』より

今年25周年を迎えたHello! Project(以下ハロプロ)の記念コンサート『Hello! Project 25th ANNIVERSARY CONCERT』が9日・10日に東京・国立代々木競技場第一体育館で開催され、2日間3公演で計3万人を動員し、3公演合わせて総勢104人の現役・OGメンバーが登場した。

本公演にはハロプロに所属するモーニング娘。'23、アンジュルム、Juice=Juice、つばきファクトリー、BEYOOOOONDS、OCHA NORMA、ハロプロ研修生ユニット'23、ハロプロ研修生に加えて、歴史を築いたOGが集結。

10日昼公演には、中澤裕子、保田圭、矢口真里、市井紗耶香、石川梨華、辻希美、高橋愛、紺野あさ美、道重さゆみ、田中れいな、三好絵梨香、太陽とシスコムーン(信田美帆、稲葉貴子、小湊美和)、竹内朱莉、モーニング娘。'23、アンジュルム、Juice=Juice、つばきファクトリー、BEYOOOOONDS、OCHA NORMA、ハロプロ研修生ユニット'23、ハロプロ研修生ら、OGメンバー19人、現役メンバー76人が豪華共演を果たした。

元テレビ東京アナウンサーの紺野とともにMCを務めた中澤は「もう感無量です。まだ泣かないです。でも泣いたらごめんね!」とあいさつ。その後、現役・OGによる豪華コラボメドレーが展開され、「カッチョイイゼ!JAPAN」などを歌唱した石川は「今の気持ちを一言で言わせてください。ハッピーー!!」と元気いっぱいに叫んだ。

「ラララのピピピ」で完璧なアイドルオーラを発揮した道重は「時が止まってる」の声に「光栄です」と満面の笑み。ファンとのコールアンドレスポンスも楽しんで「これからもかわいく頑張ります!」と声を弾ませた。

2006年7月23日に同会場で卒業コンサートを行った紺野は「浮気なハニーパイ」などを歌唱し「すごく感慨深いです」としみじみ。さらに矢口&辻は、現役の松本わかな、豫風(よふう)瑠乃とともに「ミニモニ。ジャンケンぴょん!」を、当時を彷彿(ほうふつ)とさせる衣装とパフォーマンスで披露。会場からは割れんばかりの大歓声が沸き起こっていた。

終盤には、ヒット曲「恋愛レボリューション21」を保田、矢口、市井、石川、辻、高橋、紺野、道重、田中らOG9人で歌唱。市井は「私が卒業してからの楽曲なので初めて歌いました。とっても新鮮でした!」と目を輝かせる。中澤は、5年後の30周年に向けて、ファンとの再会を誓うと「5年後は踊ろうかな?だから5年後も集まってくださいねー!」と呼びかけていた。

■『Hello! Project 25th ANNIVERSARY CONCERT』10日昼公演のセットリスト

M01.黄色いお空でBOOM BOOM BOOM/OCHA NORMA

M02.大きな愛でもてなして/つばきファクトリー

M03.恋のテレフォンGOAL/ハロプロ研修生ユニット'23

M04.This is 運命/BEYOOOOONDS

M05.抱いてよ! PLEASE GO ON/Juice=Juice

M06.Yeah! めっちゃホリディ/アンジュルム

M07.ロマンティック 浮かれモード/アンジュルム

M08.カッチョイイゼ!JAPAN/石川梨華、三好絵梨香、稲場愛香

M09.恋する▽エンジェル▽ハート(▽=ハート)/石川梨華、三好絵梨香、稲場愛香

M10.ガタメキラ/信田美帆、稲葉貴子、小湊美和

M11.Magic of Love/信田美帆、稲葉貴子、小湊美和、竹内朱莉

M12.FIRST KISS/田中れいな、夏焼雅、鈴木愛理

M13.サウスポー/辻希美、島倉りか

M14.浮気なハニーパイ/紺野あさ美、稲場愛香、小関舞

M15.ラララのピピピ/道重さゆみ、田代すみれ、川島美楓

M16.ミニモニ。ジャンケンぴょん!/矢口真里、辻希美、松本わかな、豫風瑠乃

M17.ちょこっとLOVE/保田圭、市井紗耶香、宮本佳林

M18.恋をしちゃいました/矢口真里、石川梨華、紺野あさ美、辻希美

M19.悔し涙 ぽろり/中澤裕子

M20.サマーナイトタウン/保田圭、矢口真里、市井紗耶香、横山玲奈、北川莉央、櫻井梨央、井上春華、弓桁朱琴

M21.ザ☆ピ~ス!/石川梨華、辻希美、譜久村聖、生田衣梨奈、石田亜佑美、小田さくら、野中美希、山崎愛生

M22.Do it! Now/高橋愛、紺野あさ美、牧野真莉愛、羽賀朱音、横山玲奈、北川莉央、山崎愛生、櫻井梨央

M23.大きい瞳/道重さゆみ、田中れいな、OCHA NORMA

M24.リゾナントブルー/高橋愛、道重さゆみ、田中れいな、譜久村聖、生田衣梨奈、石田亜佑美、小田さくら、野中美希、牧野真莉愛、羽賀朱音

M25.恋愛レボリューション21/保田圭、矢口真里、市井紗耶香、石川梨華、辻希美、高橋愛、紺野あさ美、道重さゆみ、田中れいな

M26.ALL FOR ONE & ONE FOR ALL!/全員

