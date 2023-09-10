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森友哉の1000安打達成&通算1000試合出場でメモリアルグッズ発売【オリックス】

2023年9月10日 20時59分

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　オリックスは、１０日のロッテ戦（ＺＯＺＯマリンスタジアム）で通算１０００安打を達成した森友哉捕手（２８）のメモリアルグッズを、８月２２日に記録した通算１０００試合出場と合わせて発売すると発表した。
Ｂｕｆｆａｌｏｅｓ　森友哉選手　１０００　試合出場　１０００　安打達成記念　Ｔ　シャツのイメージ画像（球団提供）

Ｂｕｆｆａｌｏｅｓ　森友哉選手　１０００　試合出場　１０００　安打達成記念　Ｔ　シャツのイメージ画像（球団提供）

　▽１０００試合出場　１０００安打達成記念Ｔシャツ（店頭販売・オンライン受注販売）、価格は税込み４０００円。サイズはＳ、Ｍ、Ｌ、ＸＬ。
　▽１０００試合出場達成記念直筆サイン入りキャッチャーミット（数量限定・抽選販売、２０２４年５月末以降順次発送予定）、価格は税込み１８万円。
Ｂｕｆｆａｌｏｅｓ　森友哉選手　１０００　試合出場達成記念直筆サイン入りキャッチャーミットのイメージ画像（球団提供）

Ｂｕｆｆａｌｏｅｓ　森友哉選手　１０００　試合出場達成記念直筆サイン入りキャッチャーミットのイメージ画像（球団提供）

　▽１０００安打達成記念直筆サイン入りバット（数量限定・抽選販売、２０２４年５月末以降順次発送予定）、価格は税込み１０万円。
　受注販売受付期間は球団公式オンラインショップで１０日夜から１８日午後１０時まで。抽選販売受付期間は球団公式オンラインショップで１１日午前１０時から１３日午後１０時まで。
　また、試合出場達成記念直筆サイン入りオーセンティックユニホーム（抽選販売）なども発売する。第２弾としてフェイスタオルやトートバッグなども用意される。この第２弾メモリアルグッズは３０日から「Ｂｓ　ＳＨＯＰ」で午後１時から、「Ｂ―ＷＡＶＥ」で午前１１時から発売する。詳しくは球団公式サイトで。　（写真は球団提供）
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