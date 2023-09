性加害問題についてジャニーズ事務所が記者会見を開いた直後、木村拓哉(50)が投稿したインスタグラムについて、さまざまな臆測が広がっている。木村が来ていたTシャツの文字に隠されたメッセージがあるのではと、SNSでは深読みする声も見られる。

問題の投稿は記者会見があった7日、木村が「show must go on!」のメッセージとともに、敬礼のポーズをした自身の写真を公開。「show must go on」は故・ジャニー喜多川元社長が信念として所属タレントに伝えてきた言葉で、このタイミングでの使用に批判が殺到した。その後、投稿は削除されたが、この件について木村から公式な声明はない。

一方、X(旧ツイッター)では、問題の投稿で木村が着用していた「NIRVANA(ニルヴァーナ)」のTシャツに着目する声も。ニルヴァーナは1990年代前半に一時代を築いた米国の伝説的ロックバンドだが、その代表曲に「Rape Me(レイプ・ミー)」がある。その歌詞を翻訳すると「俺を犯せよ、なあ友よ。犯せよ、もう一度俺を犯してみろ。俺だけじゃない」となる。

また、ニルヴァーナが91年に発売したアルバム「Nevermind」の有名なジャケット写真では、紙幣の釣り餌を前に裸で泳ぐ男児がデザインされている。これをジャニーズの性的搾取に例えているのではないかとする見方も出ている。

Xでは「キムタクなりの恩師への批判なのかなあ…と勘繰ったりする」

「キムタクならやりかねない」と、炎上した投稿を見直す声も。一方で「そもそものNIRVANAの意味もわかってないだろ」「キムタクとNIRVANAのTシャツは合わない」という意見もある。