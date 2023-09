『SAMRISE Festival』より(C)LAPONE Entertainment

11人組ボーイズグループ・INIの尾崎匠海、高塚大夢(※高=はしごだか)、藤牧京介が9日、さいたまスーパーアリーナで行われた『SAMRISE Festival』に出演した。

紹介VTRが流れ、3人が登場すると観客は大歓声で迎えた。1曲目は高塚が初めて作詞を手がけた「Mt Story」を披露。歌唱力が武器の3人による感情のこもった抑揚のある歌声で観客の心を揺さぶった。

2曲目「New Day」では、メンバーと観客が大きな手拍子を揚げ、徐々に会場が盛り上がる場面も。3曲目の「AMEZE ME」ではメンバーがジャンプをあおると、観客も合わせてジャンプ。会場は一体感に包まれ、メンバーも楽しんでパフォーマンスを行う様子が見られた。

MCでは、メンバー3人のみで行うイベントは初めてだったため、藤牧が「初めて僕たちに会う方はもしかしたら3人グループだと思っている?違うんです!INIというグループは普段11人でパフォーマンスをしています」とアピール。

MC後の4曲目「Brighter(Acoustic ver.)」では尾崎のロングトーンなど心地よい歌声を響きわたらせ、5曲目「Polaroid」は力強く、時に優しく歌い上げた。6曲目にはRADWIMPSの「そっけない」を3人でカバー。歌の最後には息の合ったハーモニーを披露し、ここでしか見られないパフォーマンスで観客を魅了した。

再びMCでは、高塚から「今披露した『そっけない』はそれぞれINIになる前、個々で音楽活動をやっていた時に偶然この曲をそれぞれがカバーしていて、それをこうやって(3人で)カバーできることがすごくうれしいと思いながら歌いました。ありがとうございます」と感謝を伝える場面もあった。

7曲目には、緑黄色社会の「Mela!」をカバー。楽曲に合わせながら手を左右に振り、会場のボルテージを最大に。ラストはWANIMAによる提供楽曲「HERO」でさらに会場を盛り上げ、ライブを締めくくった。

【セットリスト】

M1. My Story

M2. New Day

M3. AMAZE ME

MC

M4. Brighter(Acoustic Ver.)

M5. Polaroid

M6. そっけない(カバー)

MC

M7. Mela!(カバー)

M8. HERO

