BTSらが所属するHYBEとアメリカのGeffen Recordsが開催し、グローバルガールグループが誕生するオーディション番組『The Debut: Dream Academy』(ドリアカ・ABEMAで無料配信)のミッション1、ダンスチーム2つとボーカルチーム2つがパフォーマンスを行う“SHOW CASE”の映像が公開となった。

同番組はBTSやLE SSERAFIM、NewJeansらが所属する韓国の大手芸能事務所「HYBE」と「Geffen Records」によるアメリカを拠点とするグローバルガールグループのメンバーを決めるオーディション。出場者たちは3つあるミッションラウンドごとにダンスやボーカル、チームワーク、コンセプトなど与えられたミッションを遂行していき、グローバル視聴者投票と審査員評価を総合した結果を基に、次のラウンドへの進出可否が決まる。

最終デビューメンバーは11月18日にABEMAにて生中継される「ライブフィナーレ」で決定となり、今後グローバルに活動していくガールグループのメンバーとしてデビューすることとなる。

ミッション1では「グローバルポップガールグループとしての実力を高めよ」というテーマで行うことが発表され、ダンスチーム2つ、ボーカルチーム2つの計4チームが組まれ“SHOW CASE”を行った。

ダンスはBLACKPINK「Pink Venom」をパフォーマンスするTEAM A(ダニエラ・メーガン・ウア・アデラ・ヒナリ)、NewJeans「OMG」をパフォーマンスするTEAM B(エミリー・エズレラ・マーキー・ユンチェ・メイ)の2チーム。

ボーカルはRobyn×Billie Eilish「Dancing On My Own/Happier Than Ever」をパフォーマンスするTEAM A(カーリー・レクシー・イリヤ・ブルックリン・マノン)、Paramore「Still Into You」をパフォーマンスするTEAM B(ソフィア・ララ・セレステ・サマラ・ナヨン)の2チームとなる。

『The Debut: Dream Academy』に出場するのは地域別に行われたオーディションを経て6000倍の高い競争率を勝ち抜いて選抜された各国の精鋭たち。それぞれのパフォーマンスを見た視聴者からは、SNSで「皆レベル高すぎない?」「みんな最高…!!」などレベルの高さに驚く声が多く寄せられている。

BLACKPINK「Pink Venom」をダンスパフォーマンスするチームには、日本人出場者で14歳のヒナリと、15歳のウアが参加しており、激しく難易度の高いダンスをプロ顔負けの表現力で、堂々と披露。視聴者からは「神童」「本当に最高」など絶賛のコメントが投稿されている。

またBTSやTOMORROW X TOGETHERなどの「HYBE」アーティストの楽曲の作曲家であるメラニー・フォンタナがミッション1のSHOW CASEを評価する映像も公開され、ヒナリに対し「他のメンバーをよく支えてくれました。他の子ほど目立ちはしなかったですが、ヒナリのせいではないと思います」と評価し、NewJeans「OMG」を披露した日本人のメイに関しては、「メイはもっと時間をかければさらに良くなるでしょう」と持ち合わせているポテンシャルを高く評価した。

■投票方法

Weverseにて、6名の出場者に1日1回まで投票可能。もしくは「ABEMA K-POP&グローバルアーティスト【公式】」のYouTubeチャンネルにアップされる推しカメラ動画に“いいね”をして投票することができ、出場者を何名でも“いいね”をすることができる。“いいね”10回が、Weverseの1票と同じカウントになる。

■脱落ルール(ミッション1のみ)

候補者20人のうち、最終スコア上位6人は脱落を逃れる。残りの14名は脱落の対象になり、投票結果と追加基準で脱落者2人が決定する。16日深夜0時より、「ABEMA SPECIAL2」チャンネルにて結果発表放送する。

