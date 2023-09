オーディション番組『The Debut: Dream Academy』ミッション1の中間結果発表

BTSらが所属するHYBEとアメリカのGeffen Recordsが開催し、グローバルガールグループが誕生するオーディション番組『The Debut: Dream Academy』(ドリアカ・ABEMAで無料配信)の最初のミッションでの中間集計結果が発表された(日本時間9月8日午後4時時点)。

最初となるミッション1投票の中間集計結果では、トップ6にナヨン(韓国)、ソフィア(フィリピン)、サマラ(ブラジル)、マノン(スイス)、ユンチェ(韓国)、ララ(米国)がランクインした。

今回の中間結果では、ボーカルチームBのメンバー4人がトップ6にランクインしたことが特徴的。9月7日に、ABEMA(日本)およびWeverse、HYBE LABELS+ 公式YouTubeチャンネル(グローバル)で公開されたパフォーマンスミッション映像で、ボーカルチームBは米国ロックバンドParamoreの「Still Into You」を編曲した甘美なバラードを披露した。

ボーカルチームBのパフォーマンスのスタートを切ったソフィアは清らかなトーンで冒頭から高い没入感を与え、次のパートを担当したサマラは安定した歌唱力で、以前アートフィルム映像で披露したダンスに劣らない高いボーカルスキルを見せた。続いてセレステが幻想的なボーカルを加えてハーモニーの完成度を引き上げ、ナヨンが低音と高音を自由自在に行き来する安定した歌唱力を誇り、ララは魅力的な歌声でファンを魅了した。

個人のスキルはもちろん、チームワークの面でも「今すぐデビューしてもおかしくない」と高い評価を受け、ファンからは「ナヨン、ソフィア、サマラ、ララ、セレステを一つのチームに置くのは話にならない」という声が挙がった。

Weverse投票とYouTube(※)に投稿された練習生ごとの「推しカメラ」映像についた「いいね」数を合算した上位6人の練習生には、ミッション1での脱落免除権が付与されることとなっており、中間集計の結果のままいけば、ボーカルチームBのメンバーたちが最初のミッションで有利な位置を占めることとなる。

※日本では「ABEMA K-POP&グローバルアーティスト【公式】」チャンネル

ボーカルチームAのマノン(スイス、4位)もミッション2への直行チケット獲得圏内に入っている。マノンは、パフォーマンス映像公開以前から華麗なビジュアルでファンダムを拡大している練習生。ボーカルチームAはブルックリン(米国)、レクシー(スウェーデン)、カーリー(米国)、イリヤ(ベラルーシ)で構成され、スウェーデン歌手Robynの「Dancing on My Own」と米国のシンガーソングライターBillie Eilishの「Happier Than Ever」のマッシュアップソングを披露した。

ダンスチームBのユンチェ(韓国)もトップ6に入り、脱落免除権確保の可能性が高くなっている。ユンチェはエミリー(米国)、エズレラ(オーストラリア)、マーキー(タイ)、メイ(日本)と共にNewJeansの「OMG」に合わせてかわいらしいパフォーマンスを披露した。

投票への熱量は練習生を輩出した地域を中心に全世界的に広がってる。現在までWeverse投票に参加したファンは計124地域に分布しており、その中でも米国ファンが19.2%と最も高い比重を占めてる。自国の練習生の割合が多いことに加えて、K-POPに対する関心度も高いことが理由として分析されている。

そして米国に続きアジアとラテンアメリカ地域での参加が多い。フィリピン(14%)とインド(6.2%)、ブラジル(6.1%)、アルゼンチン(4.4%)、日本(3.4%)、韓国(3%)など練習生を輩出した地域における投票への高い熱量が感じられ、インドネシア(6.5%)とメキシコ(2.6%)でも結果に有意な影響を及ぼす程の投票が行われており、アジアやラテンアメリカ地域全般にも『The Debut: Dream Academy』に対する関心が広がっている。

また英国(2.4%)、フランス(1.8%)、ドイツ(1.6%)、スペイン(1.4%)、イタリア(1.3%)などヨーロッパ地域でも同様にファン投票への参加がみられる。

HYBEは「世界中のファンがまるでオリンピックに参加する自国の選手を応援するような気持ちで『The Debut: Dream Academy』プロジェクトを見守るだろう、という予測が現実のものとなっている」として「自分たちのアイデンティティを代弁する練習生がデビュー組に選抜されるかもしれないという期待感が投票への熱量につながっているようだ」と説明している。またランキングについても「全体的に僅差で競い合っていて、順位が変動し続けている」とし、「最後まで何が起こるかわからない状況」であるとしている。

『The Debut: Dream Academy』ミッション1のファン投票は、日本時間10日午後3時59分までWeverseで受付中。1回の投票で6人を選択する必要があり、1投票内で重複投票することは不可。投票が行われる4日間は、毎日午前0時に投票権がリセットされ、同じ6人の練習生に着実に投票し続けることも、毎回練習生を変えながら投票することも可能となっている。投票結果を反映したミッション2進出者リストは16日に公開される。

関連キーワード 音楽