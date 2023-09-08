6人組男性ダンス＆ボーカルグループ・WATWING（ワトウィン）の最新アルバム『Where』が、初週3.8万枚を売り上げ、9月5日発表の最新「オリコン週間アルバムランキング」で初登場1位を獲得した。

以降10位までのランキングとあわせご紹介します。

1位： Where ／ WATWING

2位： SEVENTEEN JAPAN BEST ALBUM「ALWAYS YOURS」 ／ SEVENTEEN

3位： モーニング娘。ベストセレクション ～The 25周年～ ／ モーニング娘。’23

4位： 5am ／ milet

5位： Reality Show ／ U-KNOW

6位： Version 5.0 ／ WANDS

7位： うたの☆プリンスさまっ♪ Shining LiveオムニバスドラマCD「Memorable Stories」 ／ 一十木音也,聖川真斗,四ノ宮那月,一ノ瀬トキヤ,神宮寺レン,来栖翔,愛島セシル,寿嶺二,黒崎蘭丸,美風藍,カミュ

8位： REBOOT ／ TREASURE

9位： And So Henceforth, ／ Orangestar

10位： ANTENNA ／ Mrs.GREEN APPLE

11位以降のランキングは「ORICON NEWS」でご覧ください。

＜クレジット：オリコン調べ（2023/9/11付：集計期間:2023年8月28日〜9月3日）＞

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