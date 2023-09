2023年春夏からLevi’sブランドのグローバルアンバサダーを務める韓国の5人組グループ・NewJeansが、ジーンズの原型となったLevi’s 501の150周年を記念し、世界にたった一つの自分だけのジーンズを作るアイデアを紹介。自分自身のユニークな個性を表現する楽しさをファンに提案した。

同キャンペーンでは、クラシックな501に自分だけのアレンジを加えることで、501ジーンズが真の自己表現のためのキャンバスとして、無限の可能性を秘めていることを表現している。Levi'sのテイラーショップでは、501 Original Jeansなどにオリジナルの刺しゅうデザインを施したり、パッチ、プリーツ、そしてスタッズといった装飾を加えることができる。

Levi’s原宿フラッグシップストアやカロスキルをはじめとするテイラーショップでは、日本や韓国のテーラーによる特別な刺しゅうデザインやワッペンを用いたカスタマイズを提供、ファンは自分だけの501を作ることができる。

このキャンペーンに合わせて制作されたムービーでは、NewJeansが501を選び、カスタマイズし、自分のアクセサリーやスタイリングでコーディネートを完成させる様子を紹介。最後に、「How will you wear yours? (あなたならどう着る?)」とメッセージしている。また、NewJeansは個性豊かなシーズンルックも披露している。

関連キーワード エンタメ総合