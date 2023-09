HEY-SMITHメジャーデビュー作「Say My Name」ジャケット

6人組ロックバンド・HEY-SMITHが10月11日にリリースする新曲「Say My Name」が、テレビアニメ『東京リベンジャーズ』第3期“天竺編”のエンディング主題歌に決定した。さらに、本作でポニーキャニオンからメジャーデビューすることも発表された。

本楽曲はバンド史上初のアニメタイアップ曲となる。公開されたジャケット写真は、HEY-SMITHのアーティスト写真が『東京リベンジャーズ』とコラボレーションし、メンバーがアニメ主要キャラクターに置き換わった描き下ろしジャケットとなった。

さらに、通販限定でリリースされる同曲収録シングルの「完全限定生産盤」には、『東京リベンジャーズ』の特攻服衣装をメンバーが着用したアクリルスタンドが付属する。

同バンドは、11月1日にリリースする約5年振り6枚目のアルバムタイトルが『Rest In Punk』に決定したことも発表した。アルバムツアーは全国45ヶ所で行う。11月16日のZepp Shinjuku公演を皮切りに、2024年4月10日の千葉LOOK公演まで、約6ヶ月間におよぶロングツアーが予定されている。

バンドは今年6月25日、公式SNS上に動画を投稿し、「2023年秋、5年ぶりとなるFULL ALBUM決定」「アルバム発売前に先行シングルもリリース決定」「全国大規模ツアー開催決定」と伝えていた。

■通販限定シングル「Say My Name」(10月11日発売)収録曲

01. Say My Name

02. Into The Soul

03. Say My Name(Inst)

■HEY-SMITH『Rest In Punk Tour』日程

▼2023年

11月16日(木) 東京・Zepp Shinjuku

11月17日(金) 神奈川・横浜BAY HALL

11月20日(月) 愛知・名古屋DIAMOND HALL

11月21日(火) 大阪・心斎橋BIGCAT

11月23日(木・祝) 滋賀・滋賀U☆STONE

11月25日(土) 高知・高知X-pt.

12月8日(金) 香川・高松オリーブホール

12月12日(火) 三重・松阪M'AXA

12月14日(木) 静岡・浜松窓枠

▼2024年

1月6日(土) 和歌山・和歌山SHELTER

1月8日(月・祝) 鳥取・米子AZTiC laughs

1月10日(水) 岡山・岡山YEBISU YA PRO

1月13日(土) 山口・山口RISING HALL

1月14日(日) 広島・広島CLUB QUATTRO

1月17日(水) 京都・京都MUSE

1月20日(土) 奈良・奈良EVANS CASTLE HALL

1月21日(日) 岐阜・岐阜club-G

1月23日(火) 山梨・甲府CONVICTION

1月25日(木) 神奈川・川崎CLUB CITTA'

1月27日(土) 新潟・新潟LOTS

2月8日(木) 東京・渋谷Spotify O-EAST

2月10日(土) 愛媛・松山WstudioRED

2月12日(月祝) 大分・大分DRUM Be-0

2月14日(水) 大阪・GORILLA HALL OSAKA

2月15日(木) 兵庫・神戸太陽と虎

2月18日(日) 鹿児島・鹿児島CAPARVO HALL

2月20日(火) 福岡・小倉FUSE

2月21日(水) 佐賀・佐賀GEILS

2月23日(金) 長崎・長崎DRUM Be-7

2月25日(日) 熊本・熊本B.9 V1

3月9日(土) 宮城・仙台Rensa

3月10日(日) 福島・郡山HIPSHOT JAPAN

3月12日(火) 栃木・宇都宮HEAVEN'S ROCK VJ-2

3月13日(水) 埼玉・熊谷HEAVEN'S ROCK VJ-1

3月20日(水) 北海道・函館club COCOA

3月23日(土) 北海道・小樽GOLDSTONE

3月24日(日) 北海道・旭川CASINO DRIVE

3月30日(土) 青森・青森Quarter

4月1日(月) 山形・山形ミュージック昭和Session

4月3日(水) 長野・長野CLUB JUNK BOX

4月4日(木) 石川・金沢EIGHT HALL

4月6日(土) 秋田・秋田Club SWINDLE

4月7日(日) 岩手・盛岡CLUB CHANGE WAVE

4月9日(火) 茨城・水戸LIGHT HOUSE

4月10日(水) 千葉・千葉LOOK

