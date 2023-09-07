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琵琶湖の恵みふんだんに、滋賀のご当地グルメ開発 生産者と飲食宿泊業連携
「琵琶湖を守る」をコンセプトに、県内の農家や漁師と、飲食店や宿泊施設などの事業者が連携し、旬...
9月7日
「チャットGPT」の活用法解説 14日、彦根で滋賀大教授ら
滋賀大や彦根市などでつくる共同事業体「近江テック・アカデミー」は14日午後6～8時、彦根商工会議所（...
建築やデザイン案・模型など、僕らのアイデアどう感じる？ 彦根で県立大院生らグループ展
県立大（彦根市）で建築やデザインを学ぶ学生たちのグループ展「光の詩学」が、彦根市元町の「湖Labo（...
甲賀・水口宿の目指すべき姿は？ 学生らのワークショップ始まる
建築や都市デザインを学ぶ学生らが東海道水口宿の将来デザインを考える「シャレットワークショップ」が6日...
大津祭、4年ぶり規制なし 10月7、8日
日吉山王祭、長浜曳山（ひきやま）祭と並ぶ湖国三大祭の一つ大津祭（国重要無形民俗文化財）が10月7、8...
長浜・北びわ湖大花火、夏の終わり鮮やかに ８日まで4夜連続、「戦国」テーマ
湖北の夏の終わりを告げる「長浜・北びわ湖大花火大会」が5日夜、長浜市大島町の豊公園自由広場を...