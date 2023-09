TBSとコラボしたイベントを開催するENHYPEN

TBSと韓国の7人組グループ・ENHYPENがコラボレーションしたクイズラリーイベント『ENHYPEN - The Red String of FATE - in AKASAKA』が、8日から東京・赤坂でスタートする。

TBSが進行中の「赤坂エンタテインメント・シティ計画」の一環で行われる同イベントは、赤坂の街に隠されたメンバーたちのエピソードにまつわるクイズラリー。専用リーフレットを予約販売サイトであらかじめ購入、もしくは開催地で直接購入のうえ参加すると、クイズに1つ正解するたびに、メンバーの手書きプリントステッカー(計7種)が1枚進呈される。

リーフレットは「- The Red String of FATE - in AKASAKA Bronze」と「- The Red String of FATE - in AKASAKA Black」の2種で、予約販売は9月18日まで。期間中であっても上限数へ達し次第、販売を終了する。現地での販売は、TBS赤坂BLITZスタジオホワイエ(受付時間 午前10時45分~午後6時)で行われる。

エリア周辺には、リーフレット購入者のみが入ることのできるフォトスポット(Secret Room)を設置。入場は整理券制で、整理券は各日午前10時45分から配布される。

コラボドリンクやお土産スイーツを楽しめる特別なキッチンカーも展開。ENHYPENドリンク缶、ENHYPENクッキー缶を購入すると、1商品につき1枚、サインプリント入りカードがランダムで進呈される。混雑緩和のため、事前購入・当日引き渡しも可能。

■『ENHYPEN - The Red String of FATE - in AKASAKA』イベント概要

開催期間

第一期:9月8日(金)午前11時~9月14日(木)午後7時

第二期:9月22日(金)午前11時~10月1日(日)午後7時

開催場所:東京・赤坂エリア(最寄り駅 東京メトロ 千代田線「赤坂駅」)

関連キーワード 音楽