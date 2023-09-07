Travis Japan『Travis Japan Debut Concert 2023 THE SHOW～ただいま、おかえり～』（ユニバーサル ミュージック／2023年8月30日発売）

Travis Japanの最新音楽映像作品『Travis Japan Debut Concert 2023 THE SHOW～ただいま、おかえり～』が、9月7日発表の最新「オリコン週間DVDランキング」「オリコン週間Blu-ray Disc（以下BD）ランキング」で1位を獲得。音楽作品のDVDとBDを合計した「週間ミュージックDVD・BDランキング」でも初登場1位となり、2作連続・通算2作目となる映像3部門同時1位となった。

初週売上は、DVD：2.4万枚（23,991枚）、BD：5.6万枚（55,854枚）で、「週間DVDランキング」と「週間BDランキング」のいずれも自己最高初週売上を記録。また、「週間ミュージックDVD・BDランキング」においても、初週売上8.0万枚（79,845枚）で、今年3月に発売された前作『Travis Japan -The untold story of LA-』の7.7万枚を上回り、映像3部門いずれも自己最高初週売上【※】を記録した。

本作は、2023年1月から3月にかけて開催されたTravis Japanのデビューツアー『Travis Japan Debut Concert 2023 THE SHOW～ただいま、おかえり～』の全23公演の模様を凝縮して収録した映像作品。本編では、2022/11/7付「オリコン週間デジタルシングル（単曲）ランキング」で1位を獲得したデビューデジタルシングル「JUST DANCE!」などを披露している。

【※】Travis Japanのこれまでの映像３部門自己最高初週売上作品／DVD自己最高初週売上：2023/4/10付『Travis Japan -The untold story of LA-』 2.4万枚（23,769枚）、BD自己最高初週売上：2023/4/10付『Travis Japan -The untold story of LA-』 5.3万枚（53,278枚）、ミュージックDVD・BD自己最高初週売上：2023/4/10付『Travis Japan -The untold story of LA-』 7.7万枚（77,047枚）

DVDランキングは1999/4/5付〜集計開始

BDランキングは2008/7/7付〜集計開始

ミュージックDVD・Blu-ray Discランキングは2013/10/14付～集計開始

＜クレジット：オリコン調べ（2023/9/11付：集計期間：2023年8月28日～9月3日）＞

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