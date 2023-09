30年ぶりに来日したジョン・ウィリアムズが指揮した「ドイツ・グラモフォン創立125周年Special Gala Concert」コンサート写真(C)Michiharu Okubo

映画音楽界の巨匠、ジョン・ウィリアムズの30年ぶりの来日公演が5日、都内のサントリーホールにて開催された。世界最古のクラシック・レーベル、ドイツ・グラモフォンの創立125周年を記念したコンサートに指揮者として登場したジョン・ウィリアムズ。誰もが耳にしたことのある代表曲を網羅したプログラムで、ジョン・ウィリアムズの輝かしいキャリアをたどるステージとなった。今回のコンサート映像は、ステージプラスにて配信されることも決定した。

ジョン・ウィリアムズは、50年以上にわたりハリウッド映画音楽のトップランナーとして活躍し続け、アカデミー賞受賞5回、グラミー賞受賞25回、ゴールデン・グローブ賞受賞4回など、輝かしい受賞歴を誇る伝説的な作曲家/指揮者だ。

今回、演奏は、総監督である指揮者の小澤征爾と共にセイジ・オザワ 松本フェスティバルの中心を担うサイトウ・キネン・オーケストラ。日本が誇る世界的なオーケストラの一つであるサイトウ・キネン・オーケストラの演奏で、ジョン・ウィリアムズの名曲を網羅したプログラムを楽しめるということで、チケットは入手困難なプラチナチケット化した。

プログラムの前半は、セントルイス交響楽団音楽監督、ニューワールド交響楽団芸術監督であり、今年からオランダ放送フィルハーモニー管弦楽団の首席客演指揮者にも就任するステファン・ドゥネーヴが指揮を行った。ジョン・ウィリアムズとは長年の友人でもある。

ジョン・ウィリアムズが小澤征爾にささげた「Tributes! (for Seiji)」や、映画『E.T.』からの名曲をフィーチャーした「『E.T.』交響組曲」を含むプログラムからスタート。ガラ・コンサートの幕開けとなるダイナミックな演奏で、観客を一気にジョン・ウィリアムズの世界に引き寄せた。

後半のプログラムの指揮をジョン・ウィリアムズが担当。91歳にして現役バリバリのジョン・ウィリアムズがタクトを執り、映画『スーパーマン』から「スーパーマン・マーチ」の圧巻の演奏で幕を開けた後、映画『ハリー・ポッター』や『スター・ウォーズ』からの名曲を披露。

曲間のMCで、ジョン・ウィリアムズは今回の来日に込めた想いについて次のように語った。「ここ東京で、皆さんにお会いできることをとてもうれしく思います。 私は30年ぶりにここに戻ってきたのですが、当時の記憶よりもさらに美しくて感動しています。そして、サイトウ・キネン・オーケストラを指揮することができて光栄です。 日本に帰ってきた理由の一つは、長年の友人、セイジ(小澤征爾氏)に会うことでした。数日前、私は松本でセイジと素晴らしいコンサートを行いました。愛するセイジに会えて本当に感動しました。彼は長年ボストン交響楽団の音楽監督を務め、1980年には私に指揮者としての仕事を与えてくれました。 次に、『スーパーマン・マーチ』を演奏します。” スーパーマン”を日本語に訳すと、セイジを意味するからです! 」。

本編の最後は映画『スター・ウォーズ エピソード4/新たなる希望』からのヒット曲「王座の間とエンドタイトル」の胸に迫るパフォーマンスでプログラムを締めくくった。

アンコールでは「レイダース・マーチ」(映画『レイダース/失われたアーク《聖櫃》』から)や「帝国のマーチ」(映画『スター・ウォーズ エピソード5/帝国の逆襲』から)を披露し、ジョン・ウィリアムズは観客に手を振りながらステージをあとにした。

今回の「ドイツ・グラモフォン創立125周年Special Gala Concert」の模様は今月9日午後8時より、ドイツ・グラモフォンによるクラシック音楽に特化した映像・音楽配信サービス「ステージプラス」にて全世界で配信されることが決定。また、Amazon Musicのプレイリスト『REDISCOVER John Williams』では、この日のコンサートで演奏されたセットリストをまとめて展開している。

■ステージプラスでの配信についての詳細

https://www.stage-plus.com/ja/video/live_concert_9HKNCPA3DTN66PBIEHFJ8C9N

■セットリスト

【前半:ステファン・ドゥネーヴ指揮】

雅の鐘 / Sound the Bells!

Tributes! (for Seiji)

『遥かなる大地へ』組曲(映画『遥かなる大地へ』から) / Suite from Far & Away

『E.T.』交響組曲(映画『E.T.』から) / Symphonic Suite from E.T. the Extra-Terrestrial

- 遥か300万光年の彼方から / Three Million Light Years from Home

- スターゲイザー / Stargazers

- フライング・テーマ / Flying Theme

【後半:ジョン・ウィリアムズ指揮】

スーパーマン・マーチ(映画『スーパーマン』から) / Superman March

映画『ハリー・ポッター』より / Three Selections from Harry Potter

- ヘドウィグのテーマ(映画『ハリー・ポッターと賢者の石』から)/ Hedwig’s Theme

- 不死鳥フォークス(映画『ハリー・ポッターと秘密の部屋』から)/ Fawkes the Phoenix

- ハリーの不思議な世界(映画『ハリー・ポッターと賢者の石』から)/ Harry’s Wondrous World

シンドラーのリストのテーマ(映画『シンドラーのリスト』から) / Theme from Schindler’s List

映画『スター・ウォーズ』より / Three Selections from Star Wars

- レベリオン・イズ・リボーン(映画『スター・ウォーズ/最後のジェダイ』から)/ The Rebellion is Reborn

- 王女レイアのテーマ(映画『スター・ウォーズ エピソード4/新たなる希望』から)/ Princess Leia’s Theme

- 王座の間とエンドタイトル(映画『スター・ウォーズ エピソード4/新たなる希望』から)/ The Throne Room & Finale

【アンコール:ジョン・ウィリアムズ指揮】

ヨーダのテーマ(映画『スター・ウォーズ エピソード5/帝国の逆襲』から)/ Yoda’s Theme

レイダース・マーチ(映画『レイダース/失われたアーク《聖櫃》』から)/ Raider’s March

帝国のマーチ(映画『スター・ウォーズ エピソード5/帝国の逆襲』から)/ The Imperial March

