◇６日 中日―阪神（バンテリンドームナゴヤ）

両チームがスターティングメンバーを発表した。中日は、木下拓哉捕手が４試合ぶりにスタメンマスクをかぶる。この日１軍に昇格した福永裕基内野手は、「８番・二塁」で８月１３日の広島戦（バンテリン）以来、約１カ月ぶりに先発出場。先発の小笠原慎之介投手は、８勝目を目指す。

【阪神】

１番・中・小野寺

２番・二・中野

３番・右・森下

４番・一・大山

５番・三・佐藤輝

６番・左・ノイジー

７番・捕・坂本

８番・遊・木浪

９番・投・才木

【中日】

１番・左・大島

２番・中・岡林

３番・右・細川

４番・三・石川昂

５番・遊・カリステ

６番・一・ビシエド

７番・捕・木下

８番・二・福永

９番・投・小笠原

