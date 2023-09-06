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木下拓哉４試合ぶりにスタメンマスク　福永裕基は「８番・二塁」で１カ月ぶり先発出場【中日】

2023年9月6日 17時24分

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◇６日　中日―阪神（バンテリンドームナゴヤ）
　両チームがスターティングメンバーを発表した。中日は、木下拓哉捕手が４試合ぶりにスタメンマスクをかぶる。この日１軍に昇格した福永裕基内野手は、「８番・二塁」で８月１３日の広島戦（バンテリン）以来、約１カ月ぶりに先発出場。先発の小笠原慎之介投手は、８勝目を目指す。
１軍練習に合流した福永

１軍練習に合流した福永

【阪神】
１番・中・小野寺
２番・二・中野
３番・右・森下
４番・一・大山
５番・三・佐藤輝
６番・左・ノイジー
７番・捕・坂本
８番・遊・木浪
９番・投・才木
【中日】
１番・左・大島
２番・中・岡林
３番・右・細川
４番・三・石川昂
５番・遊・カリステ
６番・一・ビシエド
７番・捕・木下
８番・二・福永
９番・投・小笠原
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