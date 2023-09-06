木下拓哉４試合ぶりにスタメンマスク 福永裕基は「８番・二塁」で１カ月ぶり先発出場【中日】
2023年9月6日 17時24分
◇６日 中日―阪神（バンテリンドームナゴヤ）
両チームがスターティングメンバーを発表した。中日は、木下拓哉捕手が４試合ぶりにスタメンマスクをかぶる。この日１軍に昇格した福永裕基内野手は、「８番・二塁」で８月１３日の広島戦（バンテリン）以来、約１カ月ぶりに先発出場。先発の小笠原慎之介投手は、８勝目を目指す。
【阪神】
１番・中・小野寺
２番・二・中野
３番・右・森下
４番・一・大山
５番・三・佐藤輝
６番・左・ノイジー
７番・捕・坂本
８番・遊・木浪
９番・投・才木
【中日】
１番・左・大島
２番・中・岡林
３番・右・細川
４番・三・石川昂
５番・遊・カリステ
６番・一・ビシエド
７番・捕・木下
８番・二・福永
９番・投・小笠原
１番・中・小野寺
２番・二・中野
３番・右・森下
４番・一・大山
５番・三・佐藤輝
６番・左・ノイジー
７番・捕・坂本
８番・遊・木浪
９番・投・才木
【中日】
１番・左・大島
２番・中・岡林
３番・右・細川
４番・三・石川昂
５番・遊・カリステ
６番・一・ビシエド
７番・捕・木下
８番・二・福永
９番・投・小笠原
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