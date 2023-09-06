『イナズマロック フェス 2023』に出演するAぇ! group

西川貴教が発起人となり、琵琶湖の水質保全と地域振興をテーマに掲げ琵琶湖岸で開催される、滋賀県下最大の大型野外ライブイベント『イナズマロック フェス 2023』の雷神ステージ最終出演アーティストが6日、発表された。

同フェスは2009年にスタートし、滋賀の初秋の風物詩として定着、今年で15年目を迎える。10月7日～9日におなじみの滋賀県草津市の烏丸半島芝生広場で開催される。

雷神ステージの7日にGENERATIONS、9日にAぇ! group（関西ジャニーズJr.）、EBiDANソイヤ！イナズマスペシャル（ONE N' ONLY、原因は自分にある。、BUDDiiS）の出演が決まった。

今年の大きな変更点として、会場までの交通手段であるシャトルバス発着地がこれまでのJR草津駅からJR守山駅に変更され、守山駅東口から直接シャトルバスを運行する。

■公演名：イナズマロック フェス 2023

■日程：2023年10月7日（土）、8日（日）、9日（月・祝）

■会場：滋賀県草津市 烏丸半島芝生広場 (滋賀県琵琶湖博物館西隣 多目的広場)

■開場／開演／終演：10:30／12:00／19:00 (各日とも予定) ※雨天決行（荒天の場合は中止）

■出演アーティスト：(50音順)

10月7日（土）

＜LIVE AREA・雷神STAGE＞

Creepy Nuts、ゴールデンボンバー、GENERATIONS、-真天地開闢集団-ジグザグ、T.M.Revolution、Fear, and Loathing in Las Vegas、ももいろクローバーZ

＜FREE AREA・風神STAGE＞

OKOJO、小林柊矢、SHIN、四星球、ERRA、名無しのアイドル、mistress、MELOGAPPA and more

10月8日（日）

＜LIVE AREA・雷神STAGE＞

UVERworld 、T.M.Revolution、Perfume、FANTASTICS 、04 Limited Sazabys、ラブライブ！スーパースター!!Liella!、wacci

＜FREE AREA・風神STAGE＞

荒井麻珠、ALL iN FAZE、オトむしゃ、久保あおい、さくらしめじ、CYNHN、ネクライトーキー、Bye-Bye-Handの方程式 and more

10月9日（月・祝）

＜LIVE AREA・雷神STAGE＞

Aぇ! group、EBiDANソイヤ！イナズマスペシャル（ONE N' ONLY、原因は自分にある。、BUDDiiS）、Da-iCE、DISH//、西川貴教、Novelbright、モーニング娘。’23

＜FREE AREA・風神STAGE＞

claquepot、ザ・リーサルウェポンズ、シユイ、神使轟く、激情の如く。、THE BEAT GARDEN、フィロソフィーのダンス、MAZE-BAND SET-、友希、LINKL PLANET

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