テレビ朝日とABEMAで新番組『フリースタイル日本統一』が10月3日深夜からスタートすることが6日、決定した。

同番組は、番組をオーガナイズするZeebra、青山テルマ、関口メンディーをMCに迎え、地元を背負った3人1組のラッパーたち全16チームが、天下統一を目指してフリースタイルバトルを繰り広げる新たなラップバトル番組となっている。

地域ごとに分かれたチーム戦で行われるバトルでは、勝ったチームが負けたチームから1人を吸収し、勢力を拡大していくことが可能。勝ち抜き戦でのトーナメントを勝ち上がり、最終的に日本統一を果たしたチームには優勝賞金100万円が贈られる。

審査員には、いとうせいこう、LiLy、KEN THE 390、Kダブシャイン、GOCCIが参加。日本全国から集まった猛者たちの中には、チーム東海から呂布カルマ、チーム神奈川からFORKとSANTAWORLDVIEW、さらにチーム北関東からDOTAMA、チーム大阪からREDWING、チーム九州からRin音が参戦するなど、人気ラッパーたち大集結。そのほか、全国の若手・注目のラッパーたちが一堂に会し、過酷な国盗り合戦が展開される。

■『フリースタイル日本統一』番組概要

テレビ朝日 放送日時：毎週火曜日 深夜1時26分～

※初回放送は2023年10月3日（火）深夜1時26分～

「ABEMA」初回配信日時：2023年10月3日（火）地上波放送終了後～

「ABEMA」 初回配信URL：https://abema.tv/channels/hiphop/slots/9M3LvRr2ZnqNuu

【MC】

Zeebra

青山テルマ

関口メンディー（EXILE/GENERATIONS）

【審査員】

いとうせいこう

LiLy

KEN THE 390

Kダブシャイン

GOCCI

【出場チーム】

チーム北海道 杏地（ex.MCリトル）×脱走×松島諒

チーム東北 Sitissy luvit×DARK×USTR

チーム北関東 DOTAMA×NAIKA MC×Yella goat

チーム埼玉 K-rush×TKda黒ぶち×崇勲

チーム東京 晋平太×GOMESS×Chance

チーム千葉 輪入道×SHAMO×JACK-GX

チーム神奈川 FORK×句潤×SANTAWORLDVIEW

チーム甲信越 阿修羅×PONEY×MC☆ニガリa.k.a赤い稲妻

チーム福井 ASS:B Miller×:DSLowvv×KANDAI

チーム東海 呂布カルマ×裂固×楓

チーム京都 ミメイ×POWER WAVE×歩歩

チーム大阪 REDWING×Fuma no KTR×TERU

チーム兵庫 CIMA×P-PONG×Sirogaras

チーム中国 紅蓮×FEIDA-WAN×JAKE

チーム四国 KUYA MIGUEL×GCI×Lildav

チーム九州 Rin音×Amg×だーひー

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