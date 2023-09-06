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「ぱくられた、小説」と叫ぶ　青葉被告の音声、公判で再生

2023年9月6日 11時23分 (9月6日 11時50分更新)
　青葉真司被告

　青葉真司被告

　京都アニメーション放火殺人事件の６日の第２回公判で、青葉真司被告（４５）が取り押さえられた際に「ぱくられた、小説」「おまえらがぱくりまくったからだよ」などと叫ぶ音声が再生された。

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