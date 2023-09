SixTONESとよく食事に行くというYOSHIKI (C)ORICON NewS inc.

アーティストのYOSHIKI(X JAPAN/THE LAST ROCKSTARS)、HYDE(L’Arc~en~Ciel/THE LAST ROCKSTARS)が5日、都内で行われた音楽ドキュメンタリー映画『YOSHIKI:UNDER THE SKY』(8日公開)のジャパンプレミアに出席した。

YOSHIKIが監督を務める同映画は、世界がさまざまな危機に直面する中、「どんな困難も乗り越えていけるというメッセージを全世界に届けよう」という自身の呼びかけから始まった世界的プロジェクトの全容を伝えるもの。YOSHIKIは、アメリカやヨーロッパ、中国、日本など、さまざまな国のアーティストをプロデュースし、自身がアレンジした楽曲で、それぞれのアーティストとのコラボレーションを実現させていった。その軌跡とライブ、舞台裏で語られる参加アーティストたちの思いにも追っていく。

日本からはHYDE、SUGIZO、SixTONESが、それぞれ「Red Swan」、「La Venus」、「Imitation Rain」を披露する。いずれもYOSHIKIが手掛けた名曲だ。海外からはザ・チェインスモーカーズ(アメリカ)が、全米1位を12週間記録し、TOP10には32週連続でチャートインするなど全米でも特大ヒットを記録した「Closer」をYOSHIKIのアレンジで。セイント・ヴィンセント(アメリカ)、サラ・ブライトマン(イギリス)ら超豪華なアーティストたちのパフォーマンスや、「X JAPAN」の代表曲「ENDLESS RAIN」をYOSHIKIのピアノ演奏に合わせて世界中のファンが大合唱するシーンも見どころとなっている。

ジャパンプレミアには、SUGIZO、ジェシー(SixTONES)、ジェーン・チャンがメッセージVTRを寄せた。この流れでYOSHIKIは、「ジェシーと一年前くらいにHYDEと三人で飲んだよね」とエピソードを披露。「(その食事会の写真を)インスタにあげていい?」とHYDEに尋ねると、本人は「それをジェシーが『いつくれるんですか?』ってずっと僕に言ってきてますよ」と笑い飛ばした。

さらにYOSHIKIは「SixTONESのみんなとはよく食事に行くんですが、会うたびに素晴らしいアーティストになってきている」と“親心”のようなものを垣間見せながら「元々、彼らのデビュー曲『Imitation Rain』を作曲させていたものを、僕の映画の中でパフォーマンスできるのは感謝でしかない。すごくカッコいいものになっている」と言葉に力を込めた。

先立って行われたレッドカーペットイベントでは、ハリウッドを象徴する「TCL チャイニーズ・シアター(アメリカ・ロサンゼルス)」の祝典(現地時間14日)にて「日本人として初めて(ハリウッド・ウォーク・オブ・フェームに)僕の手形、足型、名前が刻印されることが決定しました」と報告した。

1927年に同劇場がハリウッドの伝統的な祝典を初めて以来約100年、日本人アーティストが選出されるのは初めての出来事で、マリリン・モンロー、ジョージ・ルーカス、スティーブン・スピルバーグ、ジョニー・デップ、ブラッド・ピット、ジョージ・クルーニー、マライヤ・キャリー、ヒュー・ジャックマンら選ばれし偉才らと名を連ねることとなる。当日は、「日本の歴史上最も影響力のあるミュージシャン、作曲家の一人」として祝典にて表彰される。YOSHIKIの親友であるKISSのジーン・シモンズ、俳優のイ・ビョンホンがゲストスピーカーとして駆けつける予定だ。

