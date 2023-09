映画『YOSHIKI:UNDER THE SKY』ジャパンプレミアに出席した(左から)HYDE、YOSHIKI (C)ORICON NewS inc.

アーティストのYOSHIKI(X JAPAN/THE LAST ROCKSTARS)、HYDE(L’Arc~en~Ciel/THE LAST ROCKSTARS)が5日、都内で行われた音楽ドキュメンタリー映画『YOSHIKI:UNDER THE SKY』(8日公開)のジャパンプレミアに出席した。

YOSHIKIが監督を務める同映画は、世界がさまざまな危機に直面する中、「どんな困難も乗り越えていけるというメッセージを全世界に届けよう」というYOSHIKIの呼びかけから始まった世界的プロジェクトの全容を伝えるもの。YOSHIKIは、アメリカやヨーロッパ、中国、日本など、さまざまな国のアーティストをプロデュースし、自身がアレンジした楽曲で、それぞれのアーティストとのコラボレーションを実現させていった。その軌跡とライブ、舞台裏で語られる参加アーティストたちの思いにも追っていく。

日本からはHYDE、SUGIZO、SixTONESが、それぞれ「Red Swan」「La Venus」「Imitation Rain」を披露する。いずれもYOSHIKIが手掛けた名曲だ。海外からはザ・チェインスモーカーズ(アメリカ)が、全米1位を12週間記録し、TOP10には32週連続でチャートインするなど全米でも大ヒットを記録した「Closer」をYOSHIKIのアレンジで。セイント・ヴィンセント(アメリカ)、サラ・ブライトマン(イギリス)ら超豪華なアーティストたちのパフォーマンスや、X JAPANの代表曲「ENDLESS RAIN」をYOSHIKIのピアノ演奏に合わせて世界中のファンが大合唱するシーンも見どころとなっている。

初めてメガホンを取ったYOSHIKIは、司会から「監督を務めたYOSHIKIさんは…」と紹介されると「監督って言われると緊張する」と照れ笑いしながら「いろいろありましたが、きょうこの日を迎えることができました」と完成を喜んだ。

さらに「僕、全部に関してこだわり過ぎじゃう。止まんなくなっちゃう」と話すと、同席したHYDEは「よく3年で済みましたね。10年くらいかかると思ってました(笑)」とツッコミを入れる。

これにYOSHIKIは「僕も10年くらいかかると思ってた(笑)」と大きくうなずきながら「いろんなアーティストの方々が協力してくださって、大勢のファンのみんなにもこの映画に参加してもらいました。僕自身、あまり監督の意識はなく、作品をいいものにするために指揮を取った。それが監督なんだなって思いました」と回想した。

HYDEは「さすが、YOSHIKIさんのスケール感だなと思いました。参加させていただいて、とても光栄です」とコメント。これを受け、YOSHIKIは「この撮影があったときは、まだTHE LAST ROCKSTARSが結成されてなかった。いろいろやらせていただくなかで、THE LAST ROCKSTARSの結成につながったのかな」と感慨深げに話していた。

