◇５日 中日―阪神（バンテリンドームナゴヤ）

両チームのスターティングメンバーが発表された。中日は３日の広島戦（マツダ）に続き、大島洋平外野手、岡林勇希外野手の１、２番で臨み、同戦では７番だった石川昂弥内野手が４番に座る。先発は涌井秀章投手。首位阪神打線との対戦で今季５勝目を目指す。

【阪神】

１番・中・森下

２番・二・中野

３番・右・ミエセス

４番・一・大山

５番・三・佐藤輝

６番・左・ノイジー

７番・捕・坂本

８番・遊・木浪

９番・投・西勇

【中日】

１番・左・大島

２番・中・岡林

３番・右・細川

４番・三・石川昂

５番・遊・カリステ

６番・捕・宇佐見

７番・一・ビシエド

８番・二・村松

９番・投・涌井

