3日広島戦「7番」だった石川昂弥が「4番」でスタメン 先発・涌井秀章は今季5勝目目指す【中日】
2023年9月5日 17時22分
◇５日 中日―阪神（バンテリンドームナゴヤ）
両チームのスターティングメンバーが発表された。中日は３日の広島戦（マツダ）に続き、大島洋平外野手、岡林勇希外野手の１、２番で臨み、同戦では７番だった石川昂弥内野手が４番に座る。先発は涌井秀章投手。首位阪神打線との対戦で今季５勝目を目指す。
【阪神】
１番・中・森下
２番・二・中野
３番・右・ミエセス
４番・一・大山
５番・三・佐藤輝
６番・左・ノイジー
７番・捕・坂本
８番・遊・木浪
９番・投・西勇
【中日】
１番・左・大島
２番・中・岡林
３番・右・細川
４番・三・石川昂
５番・遊・カリステ
６番・捕・宇佐見
７番・一・ビシエド
８番・二・村松
９番・投・涌井
１番・中・森下
２番・二・中野
３番・右・ミエセス
４番・一・大山
５番・三・佐藤輝
６番・左・ノイジー
７番・捕・坂本
８番・遊・木浪
９番・投・西勇
【中日】
１番・左・大島
２番・中・岡林
３番・右・細川
４番・三・石川昂
５番・遊・カリステ
６番・捕・宇佐見
７番・一・ビシエド
８番・二・村松
９番・投・涌井
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