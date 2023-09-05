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3日広島戦「7番」だった石川昂弥が「4番」でスタメン　先発・涌井秀章は今季5勝目目指す【中日】

2023年9月5日 17時22分

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◇５日　中日―阪神（バンテリンドームナゴヤ）
　両チームのスターティングメンバーが発表された。中日は３日の広島戦（マツダ）に続き、大島洋平外野手、岡林勇希外野手の１、２番で臨み、同戦では７番だった石川昂弥内野手が４番に座る。先発は涌井秀章投手。首位阪神打線との対戦で今季５勝目を目指す。
石川昂

石川昂

【阪神】
１番・中・森下
２番・二・中野
３番・右・ミエセス
４番・一・大山
５番・三・佐藤輝
６番・左・ノイジー
７番・捕・坂本
８番・遊・木浪
９番・投・西勇
【中日】
１番・左・大島
２番・中・岡林
３番・右・細川
４番・三・石川昂
５番・遊・カリステ
６番・捕・宇佐見
７番・一・ビシエド
８番・二・村松
９番・投・涌井
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