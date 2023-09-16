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まなぶぅとやってみようトントン拍子！　＜ハードルの跳び方＞　9月16日

2023年9月16日 04時00分 (9月16日 04時00分更新)
　まなぶぅです。今回の「まなぶぅとやってみようトントン拍子！」は「ハードルの跳び方」です。
　トントン拍子は、運動や工作、料理などにチャレンジするコーナーです。

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