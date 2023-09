6人組男性ダンス&ボーカルグループ・WATWING(ワトウィン)の最新アルバム『Where』が、初週3.8万枚を売り上げ、9月5日発表の最新「オリコン週間アルバムランキング」で初登場1位を獲得。「オリコン週間音楽ランキング」【※】において自身初の1位獲得となった。

WATWINGにとってメジャー1stアルバムとなる本作には、全12曲を収録。初回生産限定盤A LIVE盤は、今年1月に東京・Zepp DiverCityで行ったライブ映像を収録したBlu-ray Disc(以下BD)付き。初回生産限定盤B MUSIC VIDEO盤には、メジャーデビュー以降制作されたミュージックビデオとスペシャルインタビューを収録したBDが付く。

また、本作を引っ提げて11月から全国ツアー『WATWING Let’s get on the beat Tour』を開催。さらに2024年2月には、このツアーの特別版として、東京・日本武道館で『WATWING Let’s get on the beat Tour Special Edition in 武道館』を開催する。

【※】オリコン週間音楽ランキングは、合算シングル、合算アルバム、シングル、アルバム、デジタルシングル(単曲)、デジタルアルバム、ストリーミング、ミュージックDVD・BDの8ランキング

<クレジット:オリコン調べ(2023/9/11付:集計期間:2023年8月28日〜9月3日)>

