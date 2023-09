『2023 PENTAGON CONCERT~Summer Vacation ”PADO”~』より

韓国のボーイズグループ・PENTAGONが8月31日(初日は30日)に神奈川・パシフィコ横浜国立大ホールで約1年ぶりとなる単独コンサート『2023 PENTAGON CONCERT~Summer Vacation ”PADO”~』を開催した。30日にリリースした日本6thミニアルバム『PADO』を引っ提げ、メンバーが“最高のセットリスト”というライブで、ファンであるUNIVERSEを楽しませた。

ライブは「Shine」からスタート。「久しぶり!」とあいさつし、「Naughty boy(Japanese Ver.)」でファンを引き込んでいく。一人ひとり自己紹介をすると、フイは「きょうこうしてUNIVERSEに会えてほんとにうれしいです!UNIVERSEの皆さんも僕たちと同じ気持ちですよね?」、ユウトは「きょうは僕たちと思いっきり夏を楽しみましょう!」と呼びかけ。キノは今回のライブに関して「Summer Vacationです!夏休みみたいな感じで始まりました」と説明し、シンウォンは「UNIVERSEにとって、きょうが今年の夏の最高の思い出になったらうれしいです」と伝えた。

メンバーが「最高のセットリスト」と言うラインアップで、新アルバムから「PADO(wave to me)」、「Shh(Aug ver.)」をパフォーマンス。夏を感じさせる「Happiness(Japanese Ver.)」ではファンも掛け声で一緒に盛り上がった。

ソロ&ユニットコーナーも。ヨウォンは秦基博の「ひまわりの約束」を、ジンホ&ホンソクはナ・ユングォンの「ヒジェ」をカバーし、しっとりと歌い上げた。シンウォンは「僕の夢のステージです」とし、ギター演奏でLANYの「you!」を披露。

キノは自身の「POSE」をダンサーとともにパフォーマンス。楽曲が終わったかと思ったところでホンソクがステージに登場。メンバーのアイデアだというショート丈のタンクトップ衣装でバキバキの腹筋を見せながら、“筋肉POSE”で会場を爆笑と歓声で包み込んだ。続くユウトは「僕が初めて書いた曲です」と紹介し「Dreamer」を、フイ&ウソクは「OASIS」でパワフルなダンスも見せた。

終盤の「Feelin' Like(Japanese Ver.)」、ロックバージョンの「Like This」「Call My Name」で会場のボルテージが最高潮に達したところで、8月28日に誕生日を迎えたフイをケーキ&バースデーソングでお祝い。メンバーとファンからの祝福にフイは「きょうこうやって誕生日をお祝いしてくださり本当にありがとうございます。こんなに幸せで、誕生日をまた迎えられたかと思うくらい幸せです。愛してるよー!」と感謝した。

続けてメンバー一人ずつが最後のあいさつに。ユウトは「横浜ということで…泣きそうです…」と涙を流し、メンバー同士がハグ。「すっごく楽しくて。ありがとうね。最後に泣いたのいつかな…本当に非常に楽しくてですね、どのメンバーもステージから見ていると、すごい1人1人が輝いていて。いい景色でした。目の前の景色もすごく最高で。2日間、ありがとうございました!」と熱いメッセージ。

キノは「この2日間、ほんとに幸せでした。僕だけじゃなくて8人が本当に本当に幸せでした。ここまで7年間、UNIVERSEがあってここまで来られました。UNIVERSEが僕たちの人生になりました。人生の中で一番重要な人々になりました。僕はいつも、UNIVERSEのために歌って、UNIVERSEのために踊って、UNIVERSEのために曲を作って…本当に皆さんに感謝しています」とスタッフや家族にも感謝し、「いつもの初心に帰って、一生懸命に取り組むキノ、そして歌声であり続けたいと思います」と決意した。

フイは「準備しました!UNIVERSEに言いたいことを俳句にまとめました!『おいしそう ぷるぷる潤う 僕の口』『かわいいね プリプリセクシー 僕のケツ』」と披露すると会場からは黄色い歓声と笑いが。続けて「UNIVERSEの皆さんとこうして一緒にいられて、本当に幸せです。メンバーのみんなと一緒にいられて、本当に幸せだし、僕はきょう世の中で一番幸せものだなと思います。UNIVERSE!世界で一番幸せな人に僕たちがします。心から愛しています」とメッセージ。

ジンホは「僕は、僕たちといつも一緒にいてほしいとお願いばかりしていましたが、きょうは僕が皆さんと一緒にいると約束します。PENTAGONとUNIVERSEを守るために、何でもします!。きょう幸せでした、ありがとうございました!」と最年長ならではのコメント。

涙もろいホンソクの番になると、会場から「泣かないで」とコールが。「きょうもたくさんの方が来てくださいました。本当にありがとうございます。いつも、僕たちのところに来てくださって、僕たちを応援し、見守ってくださって、ありがとうございます」と涙をこらえながら語り、「まだステージが残っていますので、どうか楽しみにしていてください」と伝えた。

シンウォンは「きのうときょうは超幸せでした!僕はいつも日本のいい記憶だけあります。16年12月、豊洲PITで僕たちの初めての日本でのショーケースコンサートがありました。この時から今まで、いい記憶だけあります。UNIVERSEにいつも感謝の気持ちを持っています。今、実は僕の足にサポーターを3つぐらいしています。それくらい、皆さんに恥ずかしくないくらい最善を尽くしていますので、どうか覚えていてください。当分の間、物理的には来られなくなるかもしれませんが、皆さんには本当に心から感謝しています。元々僕はこういうことをあまり話はしませんが、でも必ずきょうは言いたいと思います。UNIVERSE、行ってきます!」と近づく兵役に向け、ファンにあいさつした。

ウソクは「今ステージにいる僕たちみんな、性格は違いますが、いつもUNIVERSEのために、1つになってステージを思いっきり努めてきました。皆さんもよくわかってくれていると思いますが、一途であるということ、本当にすごいことだなと思います。僕はメンバーもすごいなと思っています。そして、こんな僕たちのために、僕たちのことをずっと好きでいてくださって、そして愛してくださって、会いに来てくださっているUNIVERSEの皆さんもすごいと思います。こうして一途でいられるのは、僕たちも、そして、皆さんも同じ気持ちでいるからだと思います。この心は変わることなく、これからもずっと一緒です!」と愛を叫んだ。

そして最後に、ずっと泣いていたヨウォンの番に。「泣いたら僕のアイメイクどこにいっちゃったんだろう(笑)。UNIVERSEの皆さん、本当に、本当にありがとうございます。この感謝の気持ちをどう表していいのかわからないほど、感謝しています。僕はUNIVERSEの皆さんに会って、愛するという感情がどんなものかということを知りました。これから先、僕はずっとUNIVERSEの皆さんにこの愛情を差し上げ続けたいと思います。おそらくきっと多くの人たちが一番聞きたい言葉ではないかと思いますが、僕たち8人は家族であり、兄弟であり、PENTAGONです。PENTAGONはこれからもずっと、PENTAGONでいます。これからもずっと一緒にいていただきたいなと思います。愛しています」と語った。

そしてキノが「やりたいことがあります」とみんなで輪になり手を合わせるタイミングでは、掛け声をかけるリーダーのフイも涙。続く「Daisy」「Beautiful Goodbye」を涙ながらに、そして笑顔で本編を終わらせた。

アンコールではメンバーが客席に降りてくるサプライズも。「Pretty Pretty」「Made in Heaven」「Spring Snow」をパフォーマンスしたあと、名残惜しむようにステージに戻り再び「Shine」と「Eternal Flame」を披露。最後は円陣を組み、フイが「また戻ってきます!」とメッセージし、日本での単独ライブの幕を閉じた。

■『2023 PENTAGON CONCERT~Summer Vacation ”PADO”~』セットリスト

01.Shine

02.Naughty boy(Japanese Ver.)

03.PADO(wave to me)

04.Shh(Aug ver.)

05.Happiness (Japanese Ver.)

06.ひまわりの約束(ヨウォン)

07.ヒジェ(ジンホ&ホンソク)

08.you!(シンウォン)

09.POSE(キノ)

10.Dreamer(ユウト)

11.OASIS(フイ&ウソク)

12.SHA LA LA

13.Feelin' Like(Japanese Ver.)

14.Like This

15.Call My Name

16.Daisy

17.Beautiful Goodbye

EN1.Pretty Pretty

EN2.Made in Heaven

EN3.Spring Snow

EN4.Shine

EN5.Eternal Flame

