キスマイ、6人体制で初のアリーナツアー決定
2023年9月4日 20時04分 (9月4日 21時05分更新)
人気グループ・Kis-My-Ft2が4日、6人体制となって初のアリーナツアー開催を発表した。
公式サイトに『Kis-My-Ft2 -For dear life-』のスケジュールが掲載された。10月5日の横浜アリーナを皮切りに、静岡、福岡、北海道、宮城、大阪、愛知、そして東京・国立代々木競技場 第一体育館で来年2月15日までめぐる。
Kis-My-Ft2は、北山宏光が8月31日をもってジャニーズ事務所を退所した。
■『Kis-My-Ft2 -For dear life-』スケジュール
10月5日（木）：神奈川・横浜アリーナ
10月6日（金）：神奈川・横浜アリーナ
10月14日（土）：静岡・エコパアリーナ
10月15日（日）：静岡・エコパアリーナ
10月25日（水）：福岡・マリンメッセ福岡A館
10月26日（木）：福岡・マリンメッセ福岡A館
11月18日（土）：北海道・真駒内セキスイハイムアイスアリーナ
11月19日（日）：北海道・真駒内セキスイハイムアイスアリーナ
12月9日（土）：宮城・セキスイハイムスーパーアリーナ
12月10日（日）：宮城・セキスイハイムスーパーアリーナ
▼2024年
1月19日（金）：大阪・Asueアリーナ大阪（大阪市中央体育館）
1月20日（土）：大阪・Asueアリーナ大阪（大阪市中央体育館）
1月21日（日）：大阪・Asueアリーナ大阪（大阪市中央体育館）
1月24日（水）：愛知・日本ガイシ スポーツプラザ ガイシホール
1月25日（木）：愛知・日本ガイシ スポーツプラザ ガイシホール
2月14日（水）：東京・国立代々木競技場 第一体育館
2月15日（木）：東京・国立代々木競技場 第一体育館
10月5日（木）：神奈川・横浜アリーナ
10月6日（金）：神奈川・横浜アリーナ
10月14日（土）：静岡・エコパアリーナ
10月15日（日）：静岡・エコパアリーナ
10月25日（水）：福岡・マリンメッセ福岡A館
10月26日（木）：福岡・マリンメッセ福岡A館
11月18日（土）：北海道・真駒内セキスイハイムアイスアリーナ
11月19日（日）：北海道・真駒内セキスイハイムアイスアリーナ
12月9日（土）：宮城・セキスイハイムスーパーアリーナ
12月10日（日）：宮城・セキスイハイムスーパーアリーナ
▼2024年
1月19日（金）：大阪・Asueアリーナ大阪（大阪市中央体育館）
1月20日（土）：大阪・Asueアリーナ大阪（大阪市中央体育館）
1月21日（日）：大阪・Asueアリーナ大阪（大阪市中央体育館）
1月24日（水）：愛知・日本ガイシ スポーツプラザ ガイシホール
1月25日（木）：愛知・日本ガイシ スポーツプラザ ガイシホール
2月14日（水）：東京・国立代々木競技場 第一体育館
2月15日（木）：東京・国立代々木競技場 第一体育館
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