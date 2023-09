音楽ドキュメンタリー映画『YOSHIKI:UNDER THE SKY』(9月8日公開)よりSixTONESの場面写真(C)2023 A LIST MEDIA ENTERTAINMENT, INC.

アーティストのYOSHIKIが監督を務める音楽ドキュメンタリー映画『YOSHIKI:UNDER THE SKY』(9月8日公開)より、劇中のセットリスト情報が解禁となった。

同映画は、世界がさまざまな危機に直面する中、「どんな困難も乗り越えていけるというメッセージを全世界に届けよう」というYOSHIKIの呼びかけから始まった世界的プロジェクトの全容を伝えるもの。

YOSHIKIは、アメリカやヨーロッパ、中国、日本など、さまざまな国のアーティストをプロデュースし、自身がアレンジした楽曲で、それぞれのアーティストとのコラボレーションを実現させていった。その軌跡とライブ、舞台裏で語られる参加アーティストたちの思いにも追っていく。

日本からはHYDE、SUGIZO、SixTONESが、それぞれ「Red Swan」、「La Venus」、「Imitation Rain」を披露する。いずれもYOSHIKIが手掛けた名曲だ。

海外からはザ・チェインスモーカーズ(アメリカ)が、全米1位を12週間記録し、TOP10には32週連続でチャートインするなどし全米でも特大ヒットを記録した「Closer」をYOSHIKIのアレンジで。

セイント・ヴィンセント(アメリカ)、サラ・ブライトマン(イギリス)ら超豪華なアーティストたちのパフォーマンスや、「X JAPAN」の代表曲「ENDLESS RAIN」をYOSHIKIのピアノ演奏に合わせて世界中のファンが大合唱するシーンも見どころとなっている。

■セットリスト

(1)The Chainsmokers(ザ・チェインスモーカーズ):「Closer」

(2)St.Vincent(セイント・ヴィンセント):「New York」

(3)Sarah Brightman(サラ・ブライトマン):「Miracle」

(4)Scorpions(スコーピオンズ):「Wind Of Change」

(5)HYDE:「Red Swan」

(6)SUGIZO:「La Venus」

(7)SixTONES:「Imitation Rain」

(8)Jane Zhang(ジェーン・チャン):「Hero」

(9)Lindsey Stirling(リンジー・スターリング):「Forever Love」

(109Nicole Scherzinger(ニコール・シャージンガー):「I'LL BE YOUR LOVE」

(11)YOSHIKI:「ENDLESS RAIN」

