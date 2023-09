『&TEAM 1st Anniversary [縁 DAY]』を開催した&TEAM(C)HYBE LABELS JAPAN

9人組グローバルグループ・&TEAMがきのう3日、さいたまスーパーアリーナ・コミュニティアリーナでグループ結成1周年を祝う『&TEAM 1st Anniversary [縁 DAY]』を昼夜2公演開催。約1万人のLUNE(&TEAMのファンネーム)たちと記念すべき日を過ごした。

&TEAMは、HYBE LABELS JAPANに所属する、EJ・FUMA・K・NICHOLAS・YUMA・JO・HARUA・TAKI・MAKIの9人で構成されるグローバルグループ。BTSの生みの親バン・シヒョク議長がプロデュースしている。

公演のオープニングでは、Debut EPに収録されているHIPHOP調のダンスナンバー「Scent of you」を披露し、曲間のダンスブレイクに会場のボルテージはスタートから最高潮に達した。その後、&TEAMを生んだオーディション『&AUDITION - The Howling -』のシグナルソング「The Final Countdown」、昨年12月7日にリリースしたDebut EPのタイトル曲「Under the skin」を続けて披露すると、&TEAMのデビューまでの道のりを辿る楽曲とメンバーの成長に涙を浮かべるファンの姿も見られた。

怒涛のパフォーマンスを披露したあとは、【EPISODE】Our Memoriesと称した&TEAM結成から1年間を振り返る年表を辿りながら、Debut EP『First Howling : ME』のショーケースで初めてLUNEに会った時の感想をJOが「オンラインで応援してくださっているのは知っていたのですが、実在しているのを見て感動しました」と振り返り、初めての冠番組『&TEAM学園』で「食レポのコツが勉強になった」と語ったEJが実際に舞台上で食レポを披露する場面も。

そしてLUNEからの事前アンケートで人気を集めたTikTokのダンスチャレンジを生披露すると、今年の5月27日~6月16日まで全国3都市を回った初のファンミーティングツアーで好評を博した寸劇をFUMA、NICHOLAS、HARUAの3名が即興で披露するなど、公演は終始笑顔に包まれた。

【&TEAMとLUNEのWe Link!】コーナーでは、会場のLUNEから当日開演前に集めた質問にメンバーが生回答。ファンとの交流の後は、オリコン月間ランキング1位、2023年6月度ゴールドディスク自身初の「プラチナ」認定を獲得し、海外のチャートも席巻する&TEAMの2nd EP『First Howling : WE』から「Road Not Taken」と「FIREWORK」を披露し、1年で最も成長した一糸乱れぬ圧巻のダンスクオリティと、アクロバティックな迫力あるパフォーマンスで会場を魅了した。

熱烈なアンコールに応えて9人が再びステージに舞い戻ると、リーダーのEJから「僕たちの1stアルバムのリリースが11月に決定しました!」とサプライズ発表を行い、この日最も大きな歓声が会場中に響き渡った。そしてフィナーレはメンバー全員が浴衣姿で登場し、LUNEに向けて歌われるポップなラブソング「月が綺麗ですね」を披露。

本楽曲のパフォーマンス中はスマートフォンでの撮影OKという案内に従って、LUNEたちは&TEAMの姿を写真や動画に収めた。「みんなの近くに行くよ!」とメンバーがトロッコに乗って会場の隅々まで埋め尽くすLUNEにあいさつをし、互いの絆を確認するひと時を過ごすと、アリーナ全体が公演のタイトル通り「縁」を感じさせるあたたかいムードに包まれた。

最後のあいさつではFUMAが「9月3日、今日という特別な日を一緒に過ごしてくださり本当にありがとうございます。僕たち&TEAMと大切なLUNEの皆さんとい一緒に成長して、世界に羽ばたいていけるようなアーティストになりたいと思っています。これからもずっと一緒にたくさんの思い出を作っていきましょう。僕たち&TEAMはLUNEの皆さんを愛しています」と語り、記念すべき公演を締めくくった。

