『TOMOHISA YAMASHITA ARENA TOUR 2023 -Sweet Vision-』より

俳優・歌手の山下智久(38)が3日、神奈川・ぴあアリーナMMで『TOMOHISA YAMASHITA ARENA TOUR 2023 -Sweet Vision-』の横浜公演を開催した。この日のライブを「心の底から楽しみにしていた」という山下は、長年支え続けてくれているファンに向けて「待っててくれてありがとう!」と声を張り上げ、再会を喜んだ。

山下にとって5年ぶりとなる同ライブツアーは、8月11日の愛知・ポートメッセなごや公演を皮切りに名古屋・神戸・横浜の3都市全7公演。チケットは完売し、総動員数は6万人にのぼる。

オープニング映像が流れ、バックライトに照らされた山下が登場すると割れんばかりの黄色い歓声が沸き起こる。「Anima」「A Million Suns」のダンスと歌声でいきなりファンのハートを掴み、続く形で「抱いてセニョリータ」のイントロが掛かると、会場のボルテージは一気に最高潮に。山下も「みんな楽しんでいこーぜ!」とさらに煽り、フロントステージから会場中央のステージまで所狭しと駆け回った。

中盤のMCでは、NEWSメンバーとのエピソードも披露し「最近は、いろんな友人たちにも会う。加藤シゲアキと飯を食って、久々にいろいろ話した。すごい時間が経ったけど、青春時代を一緒に過ごした仲間だけあって、みんなと同じで会ったらすぐに当時に戻れた。改めて素晴らしい友人たちに恵まれた」と回想。さらに「NEWS、20周年ってすごくないですか?僕は当時18歳でしたが、NEWSでいろいろな青春を過ごした」と感慨深げな表情を浮かべる。

加藤だけでなく「この間、小山(慶一郎)ともLINEしましたよ。観に来てくれるって言ってました」と話した後に「ちょっといいですか? 小山、ありがとね!」と小山が観覧に訪れていることを明かすと、会場は騒然となった。その後も「まっすー(増田貴久)にも会ったし、みんなに会うんだよ。亀(梨和也)とか、(菊池)風磨とか」と盟友たちとの交流エピソードは止まらず。何度も歓声をあげるファンたちを目の当たりにした山下は「だって俺友達だよ? そんなに驚くことじゃないでしょ!」と笑い飛ばしていた。

「待たせた分、100倍返しするぞ!」という言葉通り、自身の主演ドラマ『プロポーズ大作戦』の主題歌「明日晴れるかな」、『コード・ブルー』の主題歌「HANABI」(ともにフジテレビ系)もカバーするなど、ファンも大喜びのセットリストを展開。そのほか、アルバム『Sweet Vision』の収録楽曲を中心に、山下自身が作詞した楽曲から、アップテンポなダンスチューンまで幅広く披露。また、オフィシャルサイトで募集したキッズダンサーも登場し、山下とともにステージを盛り上げた。

■『TOMOHISA YAMASHITA ARENA TOUR 2023 -Sweet Vision-』横浜公演のセットリスト

M01.Anima

M02.A Million Suns

M03.抱いてセニョリータ

M04.Loveless

M05.You Make Me

M06(a).Dancing in a Dream

M06(b).Dancer Inter

M07.Sweet Vision

M08.Face To Face

M09.Your Step

M10.Party don't Stop

M11.明日晴れるかな

M12.HANABI

M13.I See You

M14.Forever in My Heart

M15.Sunrise

M16.Vision

M17.Change

M18.One in a Million

M19.Beautiful World

M20.ONE

EN1.愛テキサス

EN2.Summer Nude

