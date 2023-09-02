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１失点完投で今季８勝目を挙げた広島・森下＝マツダ
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9月2日
金谷が単独首位 フジサンケイ・クラシック第３日
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３日の予告先発
◇セ・リーグ
ヤクルト・吉村―阪神・伊藤将（神宮）
ＤｅＮＡ・浜口―巨人・井上（横浜）
広島・九里―...
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