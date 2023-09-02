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広３―１中（２日）　森下、完投で８勝目

2023年9月2日 17時36分 (9月2日 17時54分更新)
　１失点完投で今季８勝目を挙げた広島・森下＝マツダ

　１失点完投で今季８勝目を挙げた広島・森下＝マツダ

　広島の森下が要所を締め、１失点の完投で８勝目を挙げた。打線は二回に末包の適時打で先制し、三回は代打・松山の犠飛とデビッドソンの適時二塁打で加点した。中日は細川のソロ本塁打だけで終わり、高橋宏を援護できなかった。

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