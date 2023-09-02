広島の森下が要所を締め、１失点の完投で８勝目を挙げた。打線は二回に末包の適時打で先制し、三回は代打・松山の犠飛とデビッドソンの適時二塁打で加点した。中日は細川のソロ本塁打だけで終わり、高橋宏を援護できなかった。