安保瑠輝也 （C）ORICON NewS inc.

24日に開催の『RIZIN.44』（さいたまスーパーアリーナ）の対戦カード発表会見が2日、都内で行われ、今年5月からRIZINに参戦している元K-1王者の安保瑠輝也（27）と、宇佐美正パトリック（23）がキックボクシングルール（70キロ契約）で対戦することが発表された。

また、10月1日開催の『RIZIN LANDMARK 6 in NAGOYA』（ドルフィンズアリーナ）の追加カードも発表され、井上直樹（26）vs.太田忍（29）のフェザー級実力者同士による試合と、梅野源治（34）と斎藤祐斗（31）の肘ありキックボクシングルールの試合も決定した。

●『RIZIN.44』対戦カード

・フェザー級

牛久絢太郎vs.萩原京平

・フェザー級

クレベル・コイケvs.金原正徳

・ライト級

スパイク・カーライルvs.堀江圭功

・フェザー級

中原由貴vs.白川陸斗

・フェザー級

摩嶋一整vs.横山武司

・バンタム級

中島太一vs.岡田遼

・ヘビー級

シビサイ頌真vs.ヤノスチューカス

・ヘビー級

スダリオ剛vs.トッド・ダフィー

・フライ級

福田龍彌vs.山本アーセン

・フライ級

征矢貴vs.ラマザン・テミロフ

●『RIZIN LANDMARK 6 in NAGOYA』対戦カード

・バンタム級

所英男vs.アラン“ヒロ”ヤマニハ

・フライ級

伊藤裕樹vs.トップノイ・キウラム

・フライ級

中村優作vs.ヒロヤ

・ヘビー級

貴賢神vs.荒東“怪獣キラー”英貴

・フェザー級

ビクター・コレスニックvs.高木凌

・スーパーアトム級

渡辺彩華vs.万智

・ライト級

渡慶次幸平vs.井上雄策

・フライ級

村元友太郎vs.ホジェリオ・ボントリン

・バンタム級

後藤丈治vs.日比野“エビ中”純也

・68キロ級

銀・グラップリングシュートボクサーズジムvs.太田将吾

・バンタム級

切嶋龍輝vs.MASANARI

・フライ級（キックルール）

竹野元稀vs.内藤凌太

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