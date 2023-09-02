【RIZIN】「9・24さいたま」安保瑠輝也vs.宇佐美正パトリック、「10・1名古屋」井上直樹vs.太田忍が決定
2023年9月2日 15時54分 (9月2日 17時06分更新)
24日に開催の『RIZIN.44』（さいたまスーパーアリーナ）の対戦カード発表会見が2日、都内で行われ、今年5月からRIZINに参戦している元K-1王者の安保瑠輝也（27）と、宇佐美正パトリック（23）がキックボクシングルール（70キロ契約）で対戦することが発表された。
また、10月1日開催の『RIZIN LANDMARK 6 in NAGOYA』（ドルフィンズアリーナ）の追加カードも発表され、井上直樹（26）vs.太田忍（29）のフェザー級実力者同士による試合と、梅野源治（34）と斎藤祐斗（31）の肘ありキックボクシングルールの試合も決定した。
●『RIZIN.44』対戦カード
・フェザー級
牛久絢太郎vs.萩原京平
・フェザー級
クレベル・コイケvs.金原正徳
・ライト級
スパイク・カーライルvs.堀江圭功
・フェザー級
中原由貴vs.白川陸斗
・フェザー級
摩嶋一整vs.横山武司
・バンタム級
中島太一vs.岡田遼
・ヘビー級
シビサイ頌真vs.ヤノスチューカス
・ヘビー級
スダリオ剛vs.トッド・ダフィー
・フライ級
福田龍彌vs.山本アーセン
・フライ級
征矢貴vs.ラマザン・テミロフ
・フェザー級
牛久絢太郎vs.萩原京平
・フェザー級
クレベル・コイケvs.金原正徳
・ライト級
スパイク・カーライルvs.堀江圭功
・フェザー級
中原由貴vs.白川陸斗
・フェザー級
摩嶋一整vs.横山武司
・バンタム級
中島太一vs.岡田遼
・ヘビー級
シビサイ頌真vs.ヤノスチューカス
・ヘビー級
スダリオ剛vs.トッド・ダフィー
・フライ級
福田龍彌vs.山本アーセン
・フライ級
征矢貴vs.ラマザン・テミロフ
●『RIZIN LANDMARK 6 in NAGOYA』対戦カード
・バンタム級
所英男vs.アラン“ヒロ”ヤマニハ
・フライ級
伊藤裕樹vs.トップノイ・キウラム
・フライ級
中村優作vs.ヒロヤ
・ヘビー級
貴賢神vs.荒東“怪獣キラー”英貴
・フェザー級
ビクター・コレスニックvs.高木凌
・スーパーアトム級
渡辺彩華vs.万智
・ライト級
渡慶次幸平vs.井上雄策
・フライ級
村元友太郎vs.ホジェリオ・ボントリン
・バンタム級
後藤丈治vs.日比野“エビ中”純也
・68キロ級
銀・グラップリングシュートボクサーズジムvs.太田将吾
・バンタム級
切嶋龍輝vs.MASANARI
・フライ級（キックルール）
竹野元稀vs.内藤凌太
・バンタム級
所英男vs.アラン“ヒロ”ヤマニハ
・フライ級
伊藤裕樹vs.トップノイ・キウラム
・フライ級
中村優作vs.ヒロヤ
・ヘビー級
貴賢神vs.荒東“怪獣キラー”英貴
・フェザー級
ビクター・コレスニックvs.高木凌
・スーパーアトム級
渡辺彩華vs.万智
・ライト級
渡慶次幸平vs.井上雄策
・フライ級
村元友太郎vs.ホジェリオ・ボントリン
・バンタム級
後藤丈治vs.日比野“エビ中”純也
・68キロ級
銀・グラップリングシュートボクサーズジムvs.太田将吾
・バンタム級
切嶋龍輝vs.MASANARI
・フライ級（キックルール）
竹野元稀vs.内藤凌太
【超RIZIN.2特集ページ】インタビューや対戦カード、オリジナル動画などで見どころを紹介！
【RIZIN動画インタビュー】大健闘のヒロヤ、師匠・朝倉未来からの試合後の言葉を明かす
【動画】公開計量で激しくにらみ合う朝倉未来VSケラモフ
【写真】試合前日にバチバチ！静かににらみ合う朝倉未来とケラモフ
【画像】『超RIZIN.2』試合順
【RIZIN動画インタビュー】大健闘のヒロヤ、師匠・朝倉未来からの試合後の言葉を明かす
【動画】公開計量で激しくにらみ合う朝倉未来VSケラモフ
【写真】試合前日にバチバチ！静かににらみ合う朝倉未来とケラモフ
【画像】『超RIZIN.2』試合順
おすすめ情報