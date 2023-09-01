『R U Next？（アーユーネクスト？）』ファイナリスト（C）BELIFT LAB Inc. ALL RIGHTS RESERVED.

BTSらを擁する韓国のHYBE LABELSが開催する新しいガールズグループのサバイバルプログラム番組『R U Next？（アーユーネクスト）』（ABEMA・毎週金曜 後8：50～）の最終話がきょう9月1日に放送され、デビューメンバーを決定するファイナルミッションを前に、グループ名が「I'LL-IT（読み：アイリット）」だと発表された。

「I'LL-IT」は、自主的で積極的な意志「I'LL」と特別な”何か”を意味する「it」を「-」で結合することで、何にでもなれる、どんな可能性も秘めた潜在力のあるグループにという意味が込められている。

また、デビューメンバー6人の選出方法も発表された。2人は、既に投票を終えている1回目の投票と、生放送中に行われる2回目のファイナルライブの投票により決定し、残りの4人は事務所が選ぶことが明かされた。

同オーディションは「HYBE」と「CJ ENM」のJVレーベル「BELIFT LAB」による次世代グローバルガールズグループの最終メンバーを決めるプログラム。デビューを夢見る若者たちは体系的なカリキュラムの中でトレーニングを受け、サバイバルの関門を通過しながら、自分自身の潜在能力とスター性を証明していく。

【1回目のファイナル投票順位】

1位：ヨンソ

2位：ミンジュ

3位：ジミン

4位：ユナ

5位：ジウ

6位：イロハ

7位：モカ

8位：ジョンウン

9位：ウォンヒ

10位：ヒメナ

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