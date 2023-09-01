ニュー・キッズ・オン・ザ・ブロック、SEVENTEENと世代を超えたコラボ曲リリース
2023年9月1日 19時11分 (9月1日 20時05分更新)
「Step By Step」の世界的ヒットで知られる米5人組グループ、ニュー・キッズ・オン・ザ・ブロックが1日、15年前の楽曲「Dirty Dancing」に韓国の13人組グループ・SEVENTEENのJOSHUA、DK、DINOが参加したリミックスパージョン「ダーティ・ダンシング（Dem Jointz Remix） feat. JOSHUA, DK ＆ DINO of SEVENTEEN」をリリースした。
1986年にデビューしたニュー・キッズ・オン・ザ・ブロックは、「Hangin’ Tough」（1988年）、「Step By Step」(1990年）が世界各国のランキング1位を獲得。世界で8000万枚以上のアルバムを売り上げた。1994年に解散、2008年に再結成され、2014年10月にはハリウッドの殿堂入りを果たした。
今回、SEVENTEENのメンバーを迎え、世代を超えたポップアイコンのコラボレーションとなった今作は、グラミー賞受賞プロデューサー、デム・ジョインツがリミックスを担当した。同曲は、2008年の再結成アルバム『The Block』（邦題：『ニュー・キッズ・オン・ザ・ブロック』）の発売15周年を記念して11月3日にリリースされる『The Block Revisited』のボーナストラックの1つとして収録される。
ニュー・キッズ・オン・ザ・ブロックのメンバー、ドニー・ウォルバーグは同アルバムについて「『The Block』はバンドの再結成だっただけではなく、バンドとファンとの再結成ももたらした。このアルバムの曲とスピリットがどんなに大きな意味を持つのか、計り知れない。『The Block Revisited』はこの15年間で築いてきた魔法のような絆を祝福するものだ」とコメントしている。
■ニュー・キッズ・オン・ザ・ブロック『The Block Revisited』収録曲
01. Click Click Click
02. Single（NKOTB And NE-YO）
03. Big Girl Now（feat. Lady Gaga）
04. Summertime
05. 2 In The Morning
06. Grown Man（feat. The Pussycat Dolls And Teddy Riley）
07. Dirty Dancing
08. Sexify My Love
09. Twisted
10. Full Service（feat. New Edition）
11. Lights, Camera, Action
12. Put It On My Tab（feat. Akon）
13. Stare At You
14. One Song
15. Don't Cry
16. Officially Over
17. Looking Like Danger
18. Message from Alma Wahlberg
19. Close To You
20. Message from Tom McIntyre
21. Coming Home
22. Dirty Dancing（Dem Jointz Remix） feat. JOSHUA, DK & DINO of SEVENTEEN
23. Summertime（REDONE Remix）
24. Wanna Fall In Love
25. Girls Night Out
26. You Got My Heart
27. Sweat
28. Click Click Click（Phantogram Remix）
29. Single（Stonebridge Remix）[Club Mix]
30. 2 In The Morning（Space Cowboy Remix）
01. Click Click Click
02. Single（NKOTB And NE-YO）
03. Big Girl Now（feat. Lady Gaga）
04. Summertime
05. 2 In The Morning
06. Grown Man（feat. The Pussycat Dolls And Teddy Riley）
07. Dirty Dancing
08. Sexify My Love
09. Twisted
10. Full Service（feat. New Edition）
11. Lights, Camera, Action
12. Put It On My Tab（feat. Akon）
13. Stare At You
14. One Song
15. Don't Cry
16. Officially Over
17. Looking Like Danger
18. Message from Alma Wahlberg
19. Close To You
20. Message from Tom McIntyre
21. Coming Home
22. Dirty Dancing（Dem Jointz Remix） feat. JOSHUA, DK & DINO of SEVENTEEN
23. Summertime（REDONE Remix）
24. Wanna Fall In Love
25. Girls Night Out
26. You Got My Heart
27. Sweat
28. Click Click Click（Phantogram Remix）
29. Single（Stonebridge Remix）[Club Mix]
30. 2 In The Morning（Space Cowboy Remix）
【音源】ニュー・キッズ・オン・ザ・ブロック×SEVENTEEN「Dirty Dancing」
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