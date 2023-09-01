9/2付週間アルバムランキング SEVENTEEN最新アルバムが1位に
2023年9月1日 17時00分 (9月1日 18時05分更新)
13人組グループ・SEVENTEENの最新アルバム『SEVENTEEN JAPAN BEST ALBUM「ALWAYS YOURS」』が、初週51.2万枚を売り上げ、8月29日発表の最新「オリコン週間アルバムランキング」で初登場1位を獲得した。
以降10位までのランキングとあわせご紹介します。
1位： SEVENTEEN JAPAN BEST ALBUM「ALWAYS YOURS」 ／ SEVENTEEN
2位： The Block Party -HOMIEs- ／ ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-
3位： The Block Party -HOODs- ／ ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-
4位： Walkin’ with a song ／ 岡野昭仁
5位： ピース ／ King & Prince
6位： ISTJ ／ NCT DREAM
7位： Masterpiece ／ MISAMO
8位： ANTENNA ／ Mrs.GREEN APPLE
9位： あんさんぶるスターズ!!アルバムシリーズ 『TRIP』Ra*bits ／ Ra*bits(真白友也(比留間俊哉),仁兎なずな(米内佑希),天満光(池田純矢),紫之創(高坂知也))
10位： HERE & NOW ／ ゴスペラーズ
11位以降のランキングは「ORICON NEWS」でご覧ください。
＜クレジット：オリコン調べ（2023/9/4付：集計期間:2023年8月21日〜8月27日）＞
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