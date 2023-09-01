SEVENTEEN『SEVENTEEN JAPAN BEST ALBUM「ALWAYS YOURS」』（HYBE LABELS JAPAN／2023年8月23日発売） （P）&（C） PLEDIS Entertainment

13人組グループ・SEVENTEENの最新アルバム『SEVENTEEN JAPAN BEST ALBUM「ALWAYS YOURS」』が、初週51.2万枚を売り上げ、8月29日発表の最新「オリコン週間アルバムランキング」で初登場1位を獲得した。

以降10位までのランキングとあわせご紹介します。

1位： SEVENTEEN JAPAN BEST ALBUM「ALWAYS YOURS」 ／ SEVENTEEN

2位： The Block Party -HOMIEs- ／ ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-

3位： The Block Party -HOODs- ／ ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-

4位： Walkin’ with a song ／ 岡野昭仁

5位： ピース ／ King & Prince

6位： ISTJ ／ NCT DREAM

7位： Masterpiece ／ MISAMO

8位： ANTENNA ／ Mrs.GREEN APPLE

9位： あんさんぶるスターズ!!アルバムシリーズ 『TRIP』Ra*bits ／ Ra*bits(真白友也(比留間俊哉),仁兎なずな(米内佑希),天満光(池田純矢),紫之創(高坂知也))

10位： HERE & NOW ／ ゴスペラーズ

11位以降のランキングは「ORICON NEWS」でご覧ください。

＜クレジット：オリコン調べ（2023/9/4付：集計期間:2023年8月21日〜8月27日）＞

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