乃木坂46の最新シングル「おひとりさま天国」が、初週56.6万枚を売り上げ、8月29日発表の最新「オリコン週間シングルランキング」で初登場1位を獲得した。

以降10位までのランキングとあわせご紹介します。

1位: おひとりさま天国 / 乃木坂46

2位: UNFORGIVEN / LE SSERAFIM

3位: Jettin’ / THE JET BOY BANGERZ from EXILE TRIBE

4位: Wheelie / KID PHENOMENON from EXILE TRIBE

5位: Sweet Rain / WOLF HOWL HARMONY from EXILE TRIBE

6位: Can I / Lee Junho

7位: 今この瞬間を / Little Glee Monster

8位: Far far away/Be as one!!! /

9位: Let you know!/あっぱれ!馬鹿騒ぎ / i☆Ris

10位: 人と違って何が悪いっていうの? / Pipping Hot

<クレジット:オリコン調べ(2023/9/4付:集計期間:2023年8月21日〜8月27日)>

