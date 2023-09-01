鵜飼が7試合ぶり「8番・左翼」でスタメン 先発の仲地礼亜は2勝目目指す【中日】
2023年9月1日 17時37分
◇１日 広島―中日（マツダ）
両チームのスターティングメンバーが発表された。球団ワーストを更新するビジター１４連敗中の中日は、カリステが４月以来となる２番でスタメン出場。また大島がベンチスタートとなり、鵜飼が７試合ぶりに「８番・左翼」でスタメンに名を連ねた。先発の仲地礼亜投手は、４試合ぶりとなる２勝目を目指す。
【中日】
１番・中・岡林
２番・遊・カリステ
３番・右・細川
４番・三・石川昂
５番・一・ビシエド
６番・捕・木下
７番・二・村松
８番・左・鵜飼
９番・投・仲地
【広島】
１番・中・野間
２番・遊・矢野
３番・二・小園
４番・左・西川
５番・三・デビッドソン
６番・一・堂林
７番・捕・坂倉
８番・右・末包
９番・投・玉村
１番・中・岡林
２番・遊・カリステ
３番・右・細川
４番・三・石川昂
５番・一・ビシエド
６番・捕・木下
７番・二・村松
８番・左・鵜飼
９番・投・仲地
【広島】
１番・中・野間
２番・遊・矢野
３番・二・小園
４番・左・西川
５番・三・デビッドソン
６番・一・堂林
７番・捕・坂倉
８番・右・末包
９番・投・玉村
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