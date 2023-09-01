◇１日 広島―中日（マツダ）

両チームのスターティングメンバーが発表された。球団ワーストを更新するビジター１４連敗中の中日は、カリステが４月以来となる２番でスタメン出場。また大島がベンチスタートとなり、鵜飼が７試合ぶりに「８番・左翼」でスタメンに名を連ねた。先発の仲地礼亜投手は、４試合ぶりとなる２勝目を目指す。

【中日】

１番・中・岡林

２番・遊・カリステ

３番・右・細川

４番・三・石川昂

５番・一・ビシエド

６番・捕・木下

７番・二・村松

８番・左・鵜飼

９番・投・仲地

【広島】

１番・中・野間

２番・遊・矢野

３番・二・小園

４番・左・西川

５番・三・デビッドソン

６番・一・堂林

７番・捕・坂倉

８番・右・末包

９番・投・玉村

