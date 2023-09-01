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鵜飼が7試合ぶり「8番・左翼」でスタメン　先発の仲地礼亜は2勝目目指す【中日】

2023年9月1日 17時37分

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◇１日　広島―中日（マツダ）
　両チームのスターティングメンバーが発表された。球団ワーストを更新するビジター１４連敗中の中日は、カリステが４月以来となる２番でスタメン出場。また大島がベンチスタートとなり、鵜飼が７試合ぶりに「８番・左翼」でスタメンに名を連ねた。先発の仲地礼亜投手は、４試合ぶりとなる２勝目を目指す。
キャッチボールする仲地。右は落合ヘッド兼投手コーチ

キャッチボールする仲地。右は落合ヘッド兼投手コーチ

【中日】
１番・中・岡林
２番・遊・カリステ
３番・右・細川
４番・三・石川昂
５番・一・ビシエド
６番・捕・木下
７番・二・村松
８番・左・鵜飼
９番・投・仲地
【広島】
１番・中・野間
２番・遊・矢野
３番・二・小園
４番・左・西川
５番・三・デビッドソン
６番・一・堂林
７番・捕・坂倉
８番・右・末包
９番・投・玉村
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