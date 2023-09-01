EVNNEの日本オフィシャルファンクラブがオープン

グローバルボーイズオーディション番組『BOYS PLANET』（通称ボイプラ）に出演したメンバー7人で構成される韓国のグループ 「EVNNE（イブン）」の日本オフィシャルファンクラブがきょう、オープンした。

同グループは“Evening’s Newest Etoiles” をテーマに、「夜空に新たに浮かぶ星たちのように、最も高い場所で明るく光り、すべての人の視線を引く」という意気込みが込められており、9月19日にデビューが決まっている。

メンバーは『BOYS PLANET』に出演した日本人ケイタに加え、パク・ハンビン、イ・ジョンヒョン、ユ・スンオン、チ・ユンソ、ムン・ジョンヒョン、パク・ジフの7人。

本FCでは、EVNNEの最新情報はもちろん、ここでしか見られない動画コンテンツやBLOG等の日本オフィシャルファンクラブ会員限定のさまざまなコンテンツや情報を配信していく。

また、FC会員限定で1st Mini Album『Target: ME』輸入盤CDの豪華特典付での予約販売も予定している。

■EVNNE（イブン）メンバープロフィール

KEITA / ケイタ

生年月日：2001.07.04

ポジション：オールラウンダー

PARK HAN BIN / パク・ハンビン

生年月日：2002.03.01

ポジション：オールラウンダー

LEE JEONG HYEON / イ・ジョンヒョン

生年月日：2002.09.11

ポジション：ラップ

YOO SEUNG EON / ユ・スンオン

生年月日：2004.01.02

ポジション：ボーカル

JI YUN SEO / チ・ユンソ

生年月日：2004.10.15

ポジション：ボーカル

MUN JUNG HYUN / ムン・ジョンヒョン

生年月日：2005.03.31

ポジション：ダンス、ラップ

PARK JI HOO / パク・ジフ

生年月日：2006.07.14

ポジション：ダンス、ラップ

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