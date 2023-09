岩渕真奈が現役引退を発表

サッカー女子日本代表で活躍したFW岩渕真奈選手(30)が9月1日、自身のSNSを更新し、現役引退を発表した。

日の丸入りのスパイクの写真とともに、「プロサッカー選手を引退する事に決めました」と報告した。

続けて「この場で少しだけ伝えたい事は」と切り出し、あふれる想いをつづるとともに、「サッカーが大好きで サッカーで出会った人達が大好きで なにより自分のサッカー人生が大大大好きでした」と感謝。英語で海外ファンにもメッセージを送った。

1993年3月18日生まれ、東京都出身。14歳で日テレ・ベレーザに2種登録された。2012年にドイツに渡り、バイエルン・ミュンヘンでリーグ2連覇を達成。INAC神戸レオネッサ、英国のクラブでもプレーした。日本代表では、ワールドカップ優勝、ロンドン五輪準優勝に貢献。東京五輪では10番を背負った。

9月8日午後に都内で引退会見を行なう。

■コメント全文

いつも応援してくださっている皆様へ

「プロサッカー選手を引退する事に決めました」

この場で少しだけ伝えたい事は

サッカーを通して感じた

支え、声援、叱咤、激励

共闘、景色、興奮、創造

全ての事に

そして関わってくださった皆様に

心から感謝しています。幸せでした!!!

サッカーが大好きで

サッカーで出会った人達が大好きで

なにより自分のサッカー人生が大大大好きでした。

本当にありがとうございました。

9月8日に記者会見をさせていただき自分の口から

しっかり思いを伝えさせていただけたらと思います。



To all the people supporting me,

I have decided to retire from professional football.

What is on my mind now is the gratitude to every single thing I experienced though this game - the support, encouragement,fighting together,the scenes,excitement,creativity - and I feel so grateful to all of you who were with me.

I love football,I love the people I met in football, and I have loved my football career.

Thank you so much for everything.

I will tell more in my own words next Friday,at the press conference for this announcement and also here.

Mana Iwabuchi

