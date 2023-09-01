“なでしこの10番”岩渕真奈、現役引退を発表 「この場で少しだけ伝えたい事」に想いあふれる【コメント全文】
2023年9月1日 14時31分 (9月1日 16時06分更新)
サッカー女子日本代表で活躍したFW岩渕真奈選手（30）が9月1日、自身のSNSを更新し、現役引退を発表した。
日の丸入りのスパイクの写真とともに、「プロサッカー選手を引退する事に決めました」と報告した。
続けて「この場で少しだけ伝えたい事は」と切り出し、あふれる想いをつづるとともに、「サッカーが大好きで サッカーで出会った人達が大好きで なにより自分のサッカー人生が大大大好きでした」と感謝。英語で海外ファンにもメッセージを送った。
1993年3月18日生まれ、東京都出身。14歳で日テレ・ベレーザに2種登録された。2012年にドイツに渡り、バイエルン・ミュンヘンでリーグ2連覇を達成。INAC神戸レオネッサ、英国のクラブでもプレーした。日本代表では、ワールドカップ優勝、ロンドン五輪準優勝に貢献。東京五輪では10番を背負った。
9月8日午後に都内で引退会見を行なう。
■コメント全文
いつも応援してくださっている皆様へ
「プロサッカー選手を引退する事に決めました」
この場で少しだけ伝えたい事は
サッカーを通して感じた
支え、声援、叱咤、激励
共闘、景色、興奮、創造
全ての事に
そして関わってくださった皆様に
心から感謝しています。幸せでした!!!
支え、声援、叱咤、激励
共闘、景色、興奮、創造
全ての事に
そして関わってくださった皆様に
心から感謝しています。幸せでした!!!
サッカーが大好きで
サッカーで出会った人達が大好きで
なにより自分のサッカー人生が大大大好きでした。
サッカーで出会った人達が大好きで
なにより自分のサッカー人生が大大大好きでした。
本当にありがとうございました。
9月8日に記者会見をさせていただき自分の口から
しっかり思いを伝えさせていただけたらと思います。
しっかり思いを伝えさせていただけたらと思います。
To all the people supporting me,
I have decided to retire from professional football.
What is on my mind now is the gratitude to every single thing I experienced though this game - the support, encouragement，fighting together，the scenes，excitement，creativity - and I feel so grateful to all of you who were with me.
I love football，I love the people I met in football, and I have loved my football career.
Thank you so much for everything.
I will tell more in my own words next Friday，at the press conference for this announcement and also here.
Mana Iwabuchi
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