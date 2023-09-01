テスラ（Tesla）は1日、小型EVセダン『Model 3』の改良新型を発表した。

新しい『Model 3』は、空力性能を最大化するエクステリアデザインや、車内を包み込むようなラップアラウンドインテリアなど、多岐にわたる改良が行われ、一充電あたりの航続距離は『Model 3』ロングレンジでは、629キロ（WLTP値）と向上。今まで以上に高効率な電気自動車を実現した。

そのほか、インテリアはテスラのフラッグシップセダン『Model S』と同様にストークレスデザインとなり、前席シートベンチレーション、後部座席用8インチタッチスクリーンなど、『Model3』はこれまで以上に快適な車内空間を提供する。

■ラインナップと価格

Model 3 RWD （後輪駆動） 561万3000円（消費税込）

Model 3 ロングレンジ （デュアルモーターAWD）651万9000円（消費税込）

※価格は変動する。最新の販売価格はウェブサイトに掲載。

※日本WLTCモード値は国土交通省認可取得後に発表する。

※納車は2023年12月～2014年3月を予定。