テスラ『Model 3』改良新型を発表 航続距離は629キロと向上…高効率な電気自動車を実現
2023年9月1日 13時48分 (9月1日 15時06分更新)
テスラ（Tesla）は1日、小型EVセダン『Model 3』の改良新型を発表した。
新しい『Model 3』は、空力性能を最大化するエクステリアデザインや、車内を包み込むようなラップアラウンドインテリアなど、多岐にわたる改良が行われ、一充電あたりの航続距離は『Model 3』ロングレンジでは、629キロ（WLTP値）と向上。今まで以上に高効率な電気自動車を実現した。
そのほか、インテリアはテスラのフラッグシップセダン『Model S』と同様にストークレスデザインとなり、前席シートベンチレーション、後部座席用8インチタッチスクリーンなど、『Model3』はこれまで以上に快適な車内空間を提供する。
■ラインナップと価格
Model 3 RWD （後輪駆動） 561万3000円（消費税込）
Model 3 ロングレンジ （デュアルモーターAWD）651万9000円（消費税込）
※価格は変動する。最新の販売価格はウェブサイトに掲載。
※日本WLTCモード値は国土交通省認可取得後に発表する。
※納車は2023年12月～2014年3月を予定。
Model 3 RWD （後輪駆動） 561万3000円（消費税込）
Model 3 ロングレンジ （デュアルモーターAWD）651万9000円（消費税込）
※価格は変動する。最新の販売価格はウェブサイトに掲載。
※日本WLTCモード値は国土交通省認可取得後に発表する。
※納車は2023年12月～2014年3月を予定。
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